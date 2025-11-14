HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Piura organiza seminario por su Primer Aniversario de Implementación

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Piura organiza un seminario sobre investigación criminal, celebrando su primer aniversario. El evento tendrá lugar el sábado a las 08:00 a.m. en el Ilustre Colegio de Abogados.

Con este seminario, se busca fortalecer la capacitación en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
Con este seminario, se busca fortalecer la capacitación en el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

En el marco de su primer Aniversario de Implementación, la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Piura realizará este sábado a partir de las 08:00 a.m. el Seminario "Pericias y Técnicas de Investigación Criminal en la lucha contra la Criminalidad".

La actividad académica que se desarrollará en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, contará con la participación de destacados peritos y fiscales de Piura y Lima para abordar temas como: "La pericia en la escena del crimen y su transcendencia en la investigación estratégica del delito", a cargo del Capitán de la Policía Nacional del Perú (R), Milagros Lucia Celi Palacios; "La pericia balística forense en la lucha contra la criminalidad", dirigida por S1 de la Policía Nacional del Perú, David Ernesto Astudillo Agurto.

Por su parte el fiscal provincial titular de Crimen Organizado del Distrito Fiscal de Piura, Orlando Urbina Cerqueira, expondrá sobre “Las Técnicas de Investigación Criminal”, con el objetivo de aporta nuevas luces para la resolución de crímenes y brindar una nueva perspectiva en la reconstrucción de los hechos.

Se espera contar con la presencia de aproximadamente doscientos integrantes de instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú. Asimismo, se contará con la participación de abogados, agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, estudiantes de derecho y estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú.

Esta iniciativa forma parte del compromiso conjunto de las principales instituciones que conforman el sistema de justicia para promover la cultura de capacitación constante, que permita el respeto a los derechos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

