Sociedad

A un mes del incendio en Pamplona Alta, ollas comunes de SJM exigen mayor apoyo para costear alimentos: "No se olviden de nosotros"

Las ollas comunes han sido clave para brindar alimentación a los afectados por el siniestro; sin embargo, las donaciones de alimentos han disminuido. Exigen la entrega de alimentos nutritivos para las niñas y niños del sector.

Ollas comunes de SJM piden apoyo tras incendio en Pamplona Alta. Foto: Marcia Chahua/ La República.
Ollas comunes de SJM piden apoyo tras incendio en Pamplona Alta. Foto: Marcia Chahua/ La República.

Ha pasado un mes desde el trágico siniestro ocurrido en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), donde cientos de personas perdieron sus viviendas y pertenencias a causa del incendio. Más de 90 casas de material noble quedaron reducidas a cenizas y grupos de hasta tres familias dormían en una sola carpa.

En este contexto, las ollas comunes del sector, San Agustín. Las Lomas, la Ollita de Nacer, entre otras, se convirtieron en las principales impulsoras de la asistencia a los damnificados. Gracias a las donaciones recibidas de diversas organizaciones y de miembros de la sociedad civil, estas iniciativas comunitarias autogestionadas, lideradas mayoritariamente por mujeres, brindaron alimentación a las personas afectadas, entre ellas niños, adultos mayores y personas gestantes.

Sin embargo, hasta el momento, algunas familias todavía duermen en refugios temporales, mientras que las ollas comunes continúan necesitando de ayuda para seguir gestionando el apoyo social. "Hemos estado llevando 300 raciones de comida, tanto desayuno, almuerzo y lonche. La primera semana [del incendio] hubo bastante apoyo, pero ahora ha comenzado a disminuir; ya no es como al comienzo", expresó en diálogo con La República Kristel Mejía, presidenta de la Olla Común del sector Las Lomas (SJM).

Ollas comunes demandan alimentos nutritivos para los menores del distrito

Asimismo, informaron que, gracias a un convenio firmado recientemente entre la municipalidad y la organización Techo, se ha retomado la asistencia a las familias damnificadas mediante la distribución de alimentos y el traslado de voluntarios hacia los puntos donde operan las ollas comunes. No obstante, advirtieron que esta ayuda sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda de la comunidad. Por lo que renuevan su pedido a las autoridades, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas para que brinden un apoyo sostenido, más allá de los momentos de emergencia.

“Ya dejamos de recibir lo que antes recibíamos, que era la leche, el azúcar, la avena, que son esenciales para que los niños también estén nutridos”, señaló Jenny Vargas, vocera de la Ollita de Nacer.

“Queremos, como le vuelvo a decir, a las autoridades, a las ONG, a las empresas, que todo apoyo es bienvenido. Más bien, ahora que se acerca la Navidad, pedimos que nos apoyen con chocolatadas, panetones, canastas para nuestros niños, algunos juguetes o algo, ¿no? Y que nunca se olviden de nosotros, porque no solo necesitamos en una emergencia; atendemos a demasiadas familias vulnerables durante todo el año”, expresó un representante de la familia Taipe.

¿Cómo ayudar a las ollas comunes de SJM?

Finalmente, las representantes recordaron que cualquier tipo de ayuda, en alimentos o insumos, puede ser canalizada directamente a las ollas comunes activas en el sector. A continuación, los números de contacto para quienes deseen colaborar:

  • Olla Común San Agustín: 956-666-894
  • Olla Común Las Lomas: 977-342-313
  • Olla Común Ampliación Pedregal Alto 2: 982-607-552
  • Olla Común La Ollita de Nacer (presidenta Jenny Vargas): 924-003-325
  • Familia Taipei (apoyo a damnificados): 913-389-404
  • Olla Común Los Girasoles: 966-796-835
  • Contacto general (presidenta Linda León): 953-758-538

