Judicialidad

ODANC Piura realiza visita extraordinaria de permanencia a los órganos jurisdiccionales de la unidad de flagrancia de Piura

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en Piura realizó una visita a la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia.

Durante la visita, se verificó el funcionamiento de los despachos, la atención a usuarios y el desarrollo de labores. Fuente: Difusión.
Durante la visita, se verificó el funcionamiento de los despachos, la atención a usuarios y el desarrollo de labores. Fuente: Difusión.

En el marco de sus funciones de supervisión y control preventivo, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – ODANC Piura, realizó una visita extraordinaria de permanencia a los jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Piura.

La actividad se desarrolló con normalidad, permitiendo verificar in situ el funcionamiento de los despachos, la atención a los usuarios y el desarrollo de las labores jurisdiccionales vinculadas a la tramitación de procesos bajo el modelo de flagrancia.

Durante la visita, el jefe de la ODANC Piura, Christian Barrantes Díaz, sostuvo una reunión de trabajo con los jueces y juezas de los Juzgados de Investigación Preparatoria y Juzgados Penales Unipersonales de la Unidad de Flagrancia, a fin de abordar aspectos relacionados con la carga procesal, ejecución de audiencias y plazos procesales.

Asimismo, se exhortó a los magistrados y magistradas al cumplimiento estricto de las audiencias programadas, el respeto de los plazos procesales y la adopción de medidas que fortalezcan la eficiencia del servicio judicial en atención a la naturaleza urgente de los casos tramitados bajo este modelo.

Finalmente, la ODANC Piura reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la administración de justicia, promoviendo acciones de control preventivo que permitan garantizar la transparencia, celeridad y eficacia en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Piura.

