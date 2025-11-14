HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Operativo de la Infantería de Marina logra rescatar con éxito a pescador en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes

El operativo de la Infantería de Marina de la Base Naval El Salto se movilizó rápidamente al lugar, logrando auxiliar a Salazar, quien se encontraba exhausto en el agua.

El pescador fue rescatado por la Marina de Guerra tras caer al mar en Tumbes junto con su embarcación.
El pescador fue rescatado por la Marina de Guerra tras caer al mar en Tumbes junto con su embarcación. | Foto: composición LR/Andina

Vicente Yojan Salazar Infante, de 37 años, vivió momentos de angustia luego de ser arrastrado, junto con su embarcación artesanal, por una fuerte ola en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes. Mientras realizaba sus labores con dos compañeros de faena, la fuerte corriente lo hizo caer al mar, en la región norteña del Perú.

La desesperación por mantenerse a flote, mientras sus compañeros pedían auxilio, fue clave para que un operativo de la Infantería de Marina de la Base Naval El Salto llegara al lugar de los hechos y rescatara al hombre de 37 años.

El rescate de la Marina de Guerra del Perú a Vicente Yojan Salazar

Al detectar las señales de auxilio, la Infantería de Marina de Guerra de la Base Naval El Salto se movilizó rápidamente hacia el lugar para rescatar a Vicente Yojan Salazar. Según las imágenes, se le veía totalmente exhausto mientras era asistido por la nave militar. Uno de los rescatistas grabó el momento en que el pescador fue subido a la embarcación, donde recibió los primeros auxilios. “Ya no jalaba, ya no tenía fuerzas”, declaró Salazar Infante para Andina.

Profundamente conmovidos, sus compañeros, quienes presenciaron el momento del rescate, lo abrazaron aliviados de que el momento de zozobra había pasado. En ese momento, los testigos se comprometieron a tomar mayores precauciones en sus próximas salidas al mar, lo que incluye el uso de chalecos salvavidas y otros equipos de seguridad.

Aunque los pescadores salieron ilesos del incidente, sufrieron pérdidas materiales considerables, y su embarcación artesanal resultó gravemente dañada.

¿Cuántos pescadores artesanales en Tumbes acuden a las costas para realizar sus actividades?

En Tumbes, más de 4.000 pescadores artesanales se dedican a la actividad pesquera en las costas de la región norteña del Perú, lo que representa un riesgo constante, ya que, por temporadas, deben enfrentarse al peligro del mar y a los fuertes oleajes que implica trabajar a varios metros de la costa.

