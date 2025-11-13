HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

SUTEP se movilizó: “Hay presupuesto para todo, menos para los maestros”

El paro magisterial alcanzó un 85 % de acatamiento a nivel nacional, mientras dirigentes y maestros cesantes denunciaron represión policial y sueldos "miserables" frente al Congreso. Lucio Castro advierte con una huelga nacional si no se cumplen los acuerdos.


Maestros jubilados recorrieron las calles exigiendo pensiones dignas. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
Maestros jubilados recorrieron las calles exigiendo pensiones dignas. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

El descontento del magisterio peruano escaló este jueves 13 de noviembre, con los profesores en todo el Perú participando del Paro Nacional. El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, declaró que el Gobierno parece tener “presupuesto para todo, menos para los maestros”, al encabezar una contundente jornada de paro nacional con un acatamiento que, según el sindicato, superó el 85 %. La protesta, que busca forzar el cumplimiento de acuerdos sobre pensiones y aumentos salariales, tuvo enfrentamientos y denuncias de maltrato policial.

La movilización tuvo como punto central la llegada de los manifestantes al Congreso de la República. El SUTEP buscaba avanzar hasta el jirón Junín, colindante con el palacio legislativo, pero fue reprimido por efectivos de la Policía Nacional. Félix Soto, secretario de cesantes y jubilados del SUTEP, denunció haber sido “pateado y empujado” por la PNP. Dirigentes recordaron a los efectivos que “también fueron formados por profesores”.

Pensiones miserables

La precariedad que viven los educadores, especialmente los jubilados, fue el eje de la protesta. Soto sentenció: “En los grandes empleos públicos se han duplicado los sueldos. Y nosotros, los maestros, somos reconocidos con una pensión miserable”.

El rostro de esta realidad es la señora Inocenta Vilca, de 82 años, quien salió a marchar clamando por pensiones dignas. “Hemos entregado nuestra juventud al desarrollo del Perú, pero somos mal pagados”, dijo la maestra que dedicó 41 años a educar. A su lado, otra maestra cesante reveló: “Yo gano 810 soles, un sueldo mísero que no alcanza para vivir”, tras 43 años y 8 meses de servicio.

Los maestros marchantes hicieron un llamado directo a los integrantes de la bancada magisterial en el Parlamento: “Reflexionen, mediten”, pidiéndoles que no olviden cómo llegaron a ese puesto.

Otros, fueron más contundentes: "es que el poder es así. Han probado las gollerías, los sueldos exhorbitantes, y han perdido la solidaridad y la empatía (…) para que eso no se repita, necesitamos estudiantes con pensamiento crítico".

Amenaza de huelga y pliego de diez demandas

El SUTEP fue categórico: si no hay solución inmediata a sus reclamos, se convocará a una huelga nacional. Los dirigentes exhortaron al ahora presidente y excongresista Jerí a cumplir los acuerdos: “esperamos que lo firmado por el puño no sea borrado con el codo”.

Sus pedidos, repartidos en volantes, son:

  • 1. Inmediata aprobación por insistencia de la ley que garantiza pensiones dignas para maestros cesantes y jubilados.
  • 2. Aseguramiento del segundo tramo de aumento de S/ 200 de noviembre.
  • 3. Pago de S/ 487 por el segundo tramo del bono 2025.
  • 4. Inclusión en el Presupuesto 2026 del bono excepcional de S/ 600.
  • 5. Incremento de sueldo del 2026 para elevar la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) a una UIT.
  • 6. Pago del 30% por preparación de clases.
  • 7. Derogatoria de la actual Ley de Pensiones 32123 (PRO AFP) y la Ley 32242.
  • 8. Destinar el 6% del PBI al sector educación.

Finalmente, tras la tensa jornada de movilización, una comitiva de docentes fue recibida en el Congreso, a la espera de lograr acuerdos firmes que, esta vez, no sean olvidados por las autoridades.

