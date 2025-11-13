Docentes del Sutep acatan paro nacional y exigen aumento de bono tras años de abandono

Este jueves 13 de noviembre, cientos de docentes, profesores jubilados y dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se movilizaron por las principales calles del Cercado de Lima con el fin de exigir al Gobierno de José Jerí mejoras salariales, bonos actualizados y un incremento sustancial en la inversión pública destinada al sector educación. La jornada congregó a bases de la capital y del interior del país, convirtiéndose en una de las manifestaciones magisteriales más numerosas del último trimestre.

Desde tempranas horas de la mañana, los agremiados llegaron con pancartas, megáfonos y banderas del sindicato, mientras que un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañó el recorrido para evitar disturbios. Sin embargo, algunos manifestantes denunciaron que, durante su desplazamiento por la avenida Abancay, se produjeron empujones y tensiones con efectivos policiales cuando el grupo intentaba acercarse al frontis del Congreso de la República.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Durante la movilización, los docentes iniciaron su recorrido en la avenida Camaná y avanzaron hacia la plaza San Martín, donde se concentraron por varios minutos antes de continuar por el jirón de la Unión y salir hacia la avenida Abancay. Luego, la columna de manifestantes se desplazó por la avenida Colmena y posteriormente ingresó a la avenida Tacna, manteniendo el orden pese a la alta presencia policial. Finalmente, el grupo avanzó por la avenida Grau.

Sutep exige aprobar proyecto de ley para pensiones dignas

Uno de los principales reclamos de la manifestación fue la urgente aprobación del proyecto de ley 3468, que propone pensiones dignas para los maestros cesantes. Según informaron dirigentes del Sutep, ya se ha presentado un oficio formal al presidente del Congreso solicitando que el tema sea debatido y aprobado antes del 30 de noviembre.

El secretario general del sindicato, Lucio Castro, remarcó a La República que esta demanda no solo responde a un clamor histórico del magisterio, sino también a un deber del Estado de garantizar condiciones de vida justas para quienes dedicaron décadas a la enseñanza pública.

“En el Congreso de la República hay una aspiración del pueblo peruano de que se sintonice con la población, y es en ese punto donde exigimos que se apruebe con insistencia el proyecto de ley 3468, que autoriza pensiones dignas”, declaró.

Castro también recordó que más de 162.000 maestros viven actualmente en condiciones de precariedad, especialmente los que ya se encuentran jubilados y cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Por ello, reiteró que el Parlamento tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la norma. “La educación no ha sido vista con prioridad y esta situación ha agotado a los trabajadores”, afirmó.

Afectaciones en el transporte y protestas en regiones

A raíz de la movilización, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso el cierre temporal de varias estaciones del Metropolitano ubicadas en el Centro de Lima, lo que obligó a que los buses de la línea C realicen desvíos. Usuarios reportaron retrasos y mayor congestión vehicular en el área.

La jornada de protesta también se replicó en otras regiones del país. En Lambayeque, grupos de docentes del Sutep marcharon por las avenidas principales de Chiclayo exigiendo mejores condiciones laborales y un incremento en el presupuesto educativo. Bases de otras regiones anunciaron que podrían sumarse a nuevas medidas si no se atienden los reclamos.

Piden destinar el 6% del PBI a educación

Otra de las exigencias centrales fue que el Estado cumpla con destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, una meta largamente planteada, pero aún no alcanzada. Según Castro, este incremento permitiría mejorar el salario de los docentes, renovar la infraestructura educativa y dotar de materiales didácticos adecuados a las instituciones escolares.

En esa misma línea, Gilmer Meza, secretario general del Sutep Lima Metropolitana, aseguró que la falta de inversión es un problema estructural que afecta directamente la calidad del servicio educativo. “Hay dinero, pero el Estado no sabe gastar. Faltan materiales didácticos, infraestructura y mobiliario en las escuelas. Lo que no hay es capacidad para invertir en educación”, sostuvo. Los dirigentes del Sutep advirtieron que, si no hay avances concretos antes de fin de mes, no descartan nuevas acciones de protesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.