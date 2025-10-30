El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo 13 de noviembre en protesta por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y el Congreso de la República.

La medida fue confirmada por el secretario general del gremio, Lucio Castro Chipana, quien aseguró que el magisterio está indignado por la falta de acción de las autoridades frente a las demandas del sector educativo.

Rechazan a congresistas y exigen eficiencia en beneficio del pueblo

En el comunicado difundido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep, el sindicato expresó su malestar con los congresistas que, según denuncian, “se comprometieron a defender los intereses del pueblo y la educación, pero olvidaron sus promesas para buscar beneficios personales o de grupo”.

Por su parte, Gilmer Meza, secretario de Lima Metropolitana del Sutep, señaló que el gremio buscará entablar diálogo con las autoridades para que escuchen sus exigencias. “Uno de los temas fundamentales es la ley de pensiones, que los maestros hemos perseguido por años. La anterior presidenta la ha observado. Los docentes sentimos frustración porque esperábamos su promulgación y creemos que el Estado no sabe gastar en educación”, expresó Meza.

Asimismo, lamentó la baja ejecución del presupuesto educativo, que este año apenas alcanzó el 60%. “Hay dinero, pero el Estado no sabe gastar. Faltan materiales didácticos, infraestructura y mobiliario en las escuelas. Lo que no hay es capacidad para invertir en educación”, subrayó.

También cuestionó la actuación de la congresista y profesora Lucinda Vásquez, a quien acusó de “denigrar la imagen del maestro” al presuntamente usar su cargo para fines personales, según una denuncia de un medio nacional, el cual reveló que uno de sus empleados le cortaba las uñas en horario laboral.

El dirigente afirmó que esta jornada de protesta será una oportunidad para que los docentes “expresen su rechazo a los parlamentarios corruptos e ineficientes”, además de exigir que se cumplan los acuerdos firmados con el Estado.

Estimó que más de 680 mil docentes cesantes se verían afectados por la falta de promulgación de la ley que incrementa sus pensiones, además de una cantidad similar de maestros activos. “Si se calcula por familia, estamos hablando de millones de personas que esperaban justicia económica para el magisterio”, enfatizó.

“El gobierno debería tener la conciencia de dignificar a quienes educaron al país. Hoy, los maestros se sienten defraudados por su falta de compromiso”.

Reclamos del magisterio: aumentos, pensiones y presupuesto educativo

El Sutep detalló una serie de demandas económicas y laborales que serán el eje del paro. Entre ellas, se incluye la promulgación de la ley que incrementa las pensiones de los maestros, el pago pendiente del bono excepcional 2025 (S/ 487), y el restante del incremento salarial de noviembre equivalente a S/ 200. También solicitan el pago del bono de escolaridad y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) antes de finalizar el año.

De cara al 2026, el gremio exige que el presupuesto nacional de educación contemple al menos el 6% del PBI, tal como establece la Constitución, además de garantizar el pago de la deuda social y un incremento salarial justo para maestros y auxiliares.

Llamado al Congreso

Finalmente, en su comunicado, exhortaron al Congreso a legislar en beneficio de la población y cumplir con los compromisos pendientes con el magisterio. También criticó al Consejo Fiscal por observar el proyecto de ley sobre pensiones, afirmando que el Estado podría obtener mayores recursos si se corrige la evasión tributaria de las grandes empresas.

