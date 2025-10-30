HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Sociedad

Sutep exigirá ley de pensiones y aumento de sueldos durante paro nacional: “No hay capacidad para invertir en Educación”

En un comunicado, el Sutep criticó a congresistas por incumplir promesas relacionadas con la educación, al tiempo que demandó mejoras en el presupuesto educativo y la promulgación de la ley de pensiones para maestros.

Maestros cesantes exigen aumento de pensiones. Foto: difusión
Maestros cesantes exigen aumento de pensiones. Foto: difusión | difusión

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo 13 de noviembre en protesta por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y el Congreso de la República.

La medida fue confirmada por el secretario general del gremio, Lucio Castro Chipana, quien aseguró que el magisterio está indignado por la falta de acción de las autoridades frente a las demandas del sector educativo.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Sutep anuncia paro nacional de 24 horas este 13 de noviembre: "Todos los docentes suspenderemos nuestra labor"

lr.pe

Rechazan a congresistas y exigen eficiencia en beneficio del pueblo

En el comunicado difundido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep, el sindicato expresó su malestar con los congresistas que, según denuncian, “se comprometieron a defender los intereses del pueblo y la educación, pero olvidaron sus promesas para buscar beneficios personales o de grupo”.

Por su parte, Gilmer Meza, secretario de Lima Metropolitana del Sutep, señaló que el gremio buscará entablar diálogo con las autoridades para que escuchen sus exigencias. “Uno de los temas fundamentales es la ley de pensiones, que los maestros hemos perseguido por años. La anterior presidenta la ha observado. Los docentes sentimos frustración porque esperábamos su promulgación y creemos que el Estado no sabe gastar en educación”, expresó Meza.

Asimismo, lamentó la baja ejecución del presupuesto educativo, que este año apenas alcanzó el 60%. “Hay dinero, pero el Estado no sabe gastar. Faltan materiales didácticos, infraestructura y mobiliario en las escuelas. Lo que no hay es capacidad para invertir en educación”, subrayó.

También cuestionó la actuación de la congresista y profesora Lucinda Vásquez, a quien acusó de “denigrar la imagen del maestro” al presuntamente usar su cargo para fines personales, según una denuncia de un medio nacional, el cual reveló que uno de sus empleados le cortaba las uñas en horario laboral.

El dirigente afirmó que esta jornada de protesta será una oportunidad para que los docentes “expresen su rechazo a los parlamentarios corruptos e ineficientes”, además de exigir que se cumplan los acuerdos firmados con el Estado.

Estimó que más de 680 mil docentes cesantes se verían afectados por la falta de promulgación de la ley que incrementa sus pensiones, además de una cantidad similar de maestros activos. “Si se calcula por familia, estamos hablando de millones de personas que esperaban justicia económica para el magisterio”, enfatizó.

“El gobierno debería tener la conciencia de dignificar a quienes educaron al país. Hoy, los maestros se sienten defraudados por su falta de compromiso”.

PUEDES VER: Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

lr.pe

Reclamos del magisterio: aumentos, pensiones y presupuesto educativo

El Sutep detalló una serie de demandas económicas y laborales que serán el eje del paro. Entre ellas, se incluye la promulgación de la ley que incrementa las pensiones de los maestros, el pago pendiente del bono excepcional 2025 (S/ 487), y el restante del incremento salarial de noviembre equivalente a S/ 200. También solicitan el pago del bono de escolaridad y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) antes de finalizar el año.

De cara al 2026, el gremio exige que el presupuesto nacional de educación contemple al menos el 6% del PBI, tal como establece la Constitución, además de garantizar el pago de la deuda social y un incremento salarial justo para maestros y auxiliares.

Llamado al Congreso

Finalmente, en su comunicado, exhortaron al Congreso a legislar en beneficio de la población y cumplir con los compromisos pendientes con el magisterio. También criticó al Consejo Fiscal por observar el proyecto de ley sobre pensiones, afirmando que el Estado podría obtener mayores recursos si se corrige la evasión tributaria de las grandes empresas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

LEER MÁS
Empresarios de Gamarra y docentes de Sutep se suman al paro nacional del 15 de octubre: "El dinero no vale nada si no tienes vida"

Empresarios de Gamarra y docentes de Sutep se suman al paro nacional del 15 de octubre: "El dinero no vale nada si no tienes vida"

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas

Reportan incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas

LEER MÁS
Internos amenazan con atentar contra funcionarios del INPE tras nuevas restricciones durante estado de emergencia

Internos amenazan con atentar contra funcionarios del INPE tras nuevas restricciones durante estado de emergencia

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Trabajadores del INPE anuncian huelga nacional en pleno estado de emergencia por incumplimiento de pagos e inseguridad ante amenaza de presos

Trabajadores del INPE anuncian huelga nacional en pleno estado de emergencia por incumplimiento de pagos e inseguridad ante amenaza de presos

LEER MÁS
La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Sociedad

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025