Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS: mira EN VIVO las últimas noticias de Perú y el mundo     
Política

Inpe: Por corrupción, han sido intervenidos 50 servidores penitenciarios

Solo desde julio a la fecha se les ha abierto procesos en delitos como ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad, libertades indebidas, así como favorecimiento indebido. También, se viene realizando la rotación del personal de seguridad penitenciaria en las cárceles para limitar la familiaridad que puedan haber desarrollado con los internos. 

Servidor penitenciario cayó con 10 celulares en el penalde Cajamarca.
Servidor penitenciario cayó con 10 celulares en el penalde Cajamarca.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) sigue en el ojo de la opinión pública, después de que se difundiera una serie de audios atribuidos a Iván Paredes, presidente de esa entidad pública que lo vinculan con el presunto pedido de una coima para excarcelar a Marcos Quispe Riveros, expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

De hecho, aunque el funcionario niega haber solicitado dinero y asegura que no es su voz, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, informó que, por esa revelación periodística, el director del Inpe enfrenta un proceso disciplinario.

“Nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones”, dijo.

No es el único caso en el sistema penitenciario. Justamente, el Inpe asegura que, como medida, se ha abierto investigación para determinar responsabilidades en presuntos actos de corrupción a 49 trabajadores.

Desde  julio a la fecha se ha abierto procesos en delitos como: ingreso de objetos prohibidos, abuso de autoridad, libertades indebidas, así como favorecimiento indebido.

También, se viene realizando la rotación del personal de seguridad penitenciaria en los penales para limitar la familiaridad que puedan haber desarrollado con los internos, factor que pone en riesgo la seguridad interna de los penales.

Explicaron que, para que estas acciones sean sostenibles, paralelamente se viene intensificando las revisiones de las visitas en los penales, con el objetivo de frustrar el ingreso de objetos y/o sustancias prohibidas.

Hasta la fecha más de 800 personas han sido intervenidas en puerta, 227 celulares fueron incautados, además de 636 accesorios de celular y 2433 gramos de droga.

Según las autoridades penitenciarias, la entidad ha intensificado los controles y los esfuerzos para combatir estos delitos, por lo que el Inpe y la fiscalía podrían adelantar procesos penales por crímenes como concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

“Estamos articulando con el Ministro de Justicia, con la fiscalía anticorrupción y la policía, para ampliar la cobertura y tener personal especializado para determinar quiénes son las personas que cometen corrupción”, señaló una fuente del Inpe.

Las autoridades también han intensificado las operaciones de control dentro de las cárceles.

El viernes 5 de setiembre a las 9:30 horas, personal del establecimiento de Chiclayo intervino al agente de seguridad, Luis Requejo, quien llevaba una bolsa con cocaína y marihuana. El lunes 25 de agosto, personal de seguridad del mismo establecimiento penitenciario intervino al servidor Rafael Perales, quien también trató de ingresar sustancia y objetos prohibidos.

En el pasado mes de mayo fueron intervenidos otros dos servidores por actos de corrupción en el penal de Lurigancho. El año pasado Julio Jara y Benjamín Espinoza fueron acusados de cobrar coimas en el ingreso al reclusorio y se les abrió un proceso administrativo disciplinario.

SEGURIDAD DESCUIDAD,

Según Iván Paredes en cuatro meses de gestión, se ha priorizado la seguridad penitenciaria respecto a gestiones anteriores que descuidaron este eje tan importante.

“La seguridad en las cárceles fue descuidada por décadas, por ello, trabajamos día, noche y madrugada en los operativos buscando frustrar todo ilícito que pueda organizarse desde los penales y que afecte la seguridad y tranquilidad de los peruanos”, indicó.

En el periodo de julio a noviembre del presente, según estadística de la oficina de Seguridad Penitenciaria, se han realizado 2505 requisas, mientras que en este mismo periodo durante el 2024 y 2023 se ejecutaron 1934 y 1986 requisas, respectivamente. Lo que representa, un incremento del 21 y 23%.

En estas requisas realizadas hasta la fecha, se ha incautado cerca de 700 celulares, 1058 accesorios de celular, 4,092 litros de licor fermentado, 2, 643 armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos

Así también, en este mismo periodo (julio- noviembre 2025) se han realizado 282 traslados de internos que representan una amenaza para la seguridad del establecimiento penitenciario y de los ciudadanos. Se aprecia un incremento importante de 46% y 19%, respecto al 2023 y 2024, respectivamente. En el 2023 se hicieron 154 traslados. Mientras que, en 2024, se ejecutaron 230.

LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Un eje importante en el Inpe es la lucha contra la corrupción en los penales, ya que es una de las razones por las que ingresan objetos y sustancias prohibidas.

 “Después de 10 años realizamos el cambio de los directores de las ocho oficinas regionales del Inpe que tiene la administración de 68 establecimientos penitenciarios del país, como una Política de gestión que busca erradicar la corrupción de la administración de los penales.  A su vez se realizó el cambio de directores en 66 penales del país”, enfatizó Paredes Yataco.

