HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Cultural

Lo que trae el teatro peruano en 2026

Cartelera. Mencionamos algunos de los estrenos confirmados y las obras que vuelven a los escenarios. Este año el FAE presenta siete obras.

Se estrena en Lima 'El tiempo todo locura'
Se estrena en Lima 'El tiempo todo locura' | Difusión.

Los principales teatros de Lima anunciaron su programación 2026. En algunos casos, vuelven a la cartelera exitosas puestas en escena. En ese sentido, destaca Gol, una obra con la que el director Roberto Ángeles celebra cincuenta años en el teatro.

La obra está inspirada en Historia de un gol peruano, de Alfredo Bushby. Se estrenó hace una década y ahora volverá a las tablas desde el 29 de enero en el Teatro Británico.

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

lr.pe

El también dramaturgo escribió la obra junto con Fernando Luque y José Diez Canseco. “Toca este punto del abandono del niño y cómo tiene que afrontar casi solo el mundo, pero aislado con la fantasía del fútbol”, nos dijo durante la temporada del musical Querido Evan Hansen. “Sabemos que el fútbol a los peruanos nos entusiasma muchísimo, a pesar de que el fútbol a veces pasa por períodos terribles”.

En un comunicado, la sala miraflorina nos confirmó los estrenos de Romeo y Julie de Gary Owen con la dirección de Mikhail Page en abril y El sueño de una noche de verano de William Shakespeare con Jean Pierre Gamarra en la dirección. En septiembre, La mujer de negro de Stephen Mallatratt llegará a escena dirigida por Norma Martínez.

PUEDES VER: Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

lr.pe

La directora y actriz peruana también será parte de uno de los estrenos del teatro La Plaza. En la sala de Larcomar se estrenará en febrero Una obra para quienes viven en tiempos de extinción protagonizada por Fiorella Pennano.

 Antes de esta producción, volverá una de las obras más destacadas de 2025: Mi madre se comió mi corazón con Vania Accinelli. Luego, Volver a mirar, creada y dirigida por Mirella Carbone. Esas tres obras son parte del ciclo que abre la temporada 2026: ‘Presencias que transforman’.

Escena de la nueva obra de La Plaza.

Escena de la nueva obra de La Plaza.

PUEDES VER: Wendy Vásquez Larraín: "El arte y la disidencia no están separados"

lr.pe

En el Teatro Ricardo Blume, ubicado en Jesús María, Jugadores, la obra que reúne a Alberto Ísola, Alfonso Santistevan, Américo Zuñiga y Ricardo Velásquez, tendrá nuevas funciones desde el 16 de enero. La obra dirigida por Mateo Chiarella ha tenido tres temporadas exitosas y reabrió las puertas de esa sala teatral tras la pandemia. Se trata de la adaptación de una comedia ácida sobre la sociedad y el paso del tiempo.

Por su lado, el Teatro de Lucía estrena en febrero El tiempo todo locura. El guion de Félix Estaire se centra en una pregunta: ¿Quién no ha querido viajar en el tiempo? Renato Piaggio dirige esta historia sobre tres hermanas.

En marzo, el Festival de Artes Escénicas presentará siete obras: Atrapados, El hazmerreír, Niños caen de los árboles, Rito de paso, Sus faldas son olas, Ultramar y Y si soy un ángel.

Lo más visto
Lo último
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
Juan Acevedo: “Yo soy de izquierda, pero en la militancia no iba a poder expresar lo que quería”

Juan Acevedo: “Yo soy de izquierda, pero en la militancia no iba a poder expresar lo que quería”

LEER MÁS
Cuando Roberto Bolaño prologó “Los jefes” y “Los cachorros” de Mario Vargas Llosa

Cuando Roberto Bolaño prologó “Los jefes” y “Los cachorros” de Mario Vargas Llosa

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Cultural

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025