Lo que trae el teatro peruano en 2026

Los principales teatros de Lima anunciaron su programación 2026. En algunos casos, vuelven a la cartelera exitosas puestas en escena. En ese sentido, destaca Gol, una obra con la que el director Roberto Ángeles celebra cincuenta años en el teatro.

La obra está inspirada en Historia de un gol peruano, de Alfredo Bushby. Se estrenó hace una década y ahora volverá a las tablas desde el 29 de enero en el Teatro Británico.

El también dramaturgo escribió la obra junto con Fernando Luque y José Diez Canseco. “Toca este punto del abandono del niño y cómo tiene que afrontar casi solo el mundo, pero aislado con la fantasía del fútbol”, nos dijo durante la temporada del musical Querido Evan Hansen. “Sabemos que el fútbol a los peruanos nos entusiasma muchísimo, a pesar de que el fútbol a veces pasa por períodos terribles”.

En un comunicado, la sala miraflorina nos confirmó los estrenos de Romeo y Julie de Gary Owen con la dirección de Mikhail Page en abril y El sueño de una noche de verano de William Shakespeare con Jean Pierre Gamarra en la dirección. En septiembre, La mujer de negro de Stephen Mallatratt llegará a escena dirigida por Norma Martínez.

La directora y actriz peruana también será parte de uno de los estrenos del teatro La Plaza. En la sala de Larcomar se estrenará en febrero Una obra para quienes viven en tiempos de extinción protagonizada por Fiorella Pennano.

Antes de esta producción, volverá una de las obras más destacadas de 2025: Mi madre se comió mi corazón con Vania Accinelli. Luego, Volver a mirar, creada y dirigida por Mirella Carbone. Esas tres obras son parte del ciclo que abre la temporada 2026: ‘Presencias que transforman’.

Escena de la nueva obra de La Plaza.

En el Teatro Ricardo Blume, ubicado en Jesús María, Jugadores, la obra que reúne a Alberto Ísola, Alfonso Santistevan, Américo Zuñiga y Ricardo Velásquez, tendrá nuevas funciones desde el 16 de enero. La obra dirigida por Mateo Chiarella ha tenido tres temporadas exitosas y reabrió las puertas de esa sala teatral tras la pandemia. Se trata de la adaptación de una comedia ácida sobre la sociedad y el paso del tiempo.

Por su lado, el Teatro de Lucía estrena en febrero El tiempo todo locura. El guion de Félix Estaire se centra en una pregunta: ¿Quién no ha querido viajar en el tiempo? Renato Piaggio dirige esta historia sobre tres hermanas.

En marzo, el Festival de Artes Escénicas presentará siete obras: Atrapados, El hazmerreír, Niños caen de los árboles, Rito de paso, Sus faldas son olas, Ultramar y Y si soy un ángel.