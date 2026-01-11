Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

“Siempre que citan a una marcha, yo quiero ir. De joven, me acuerdo de haber caminado desde La Cantuta hasta Lima”, nos comenta Susana Baca en su casa en Chorrillos a fines de 2025. Retomó las giras internacionales, fue a París como invitada al Comité Olímpico de las Artes de la UNESCO y, en Estados Unidos, recibió el Grammy a la Excelencia. La cantante también se ha pronunciado sobre la coyuntura y, a pesar de sus detractores, dice que siente el reconocimiento a su carrera en Perú. “Ahora yo tengo un público aquí que hemos ido forjando”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Baca cerró el año con Voces de Libertad, un concierto en Lima en el que hizo un homenaje a Víctor Jara y Javier Heraud. “En la televisión me decían que la poesía no vendía”, recuerda acerca de sus inicios. Ese mes fue parte del Festival Ecos Latinoamericanos en Brasil. “Fue muy hermoso. El primer día tuve teatro lleno, el segundo día y el tercer día también. Había gente que compró para ir los 3 días”.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los momentos de Susana Baca están siendo registrados para un documental que dirige Josué Méndez. En tiempos en que la actual ley de cine es cuestionada porque perjudica a las producciones nacionales y varios cineastas señalan que hay diferentes formas de censura, una película de la cantante resultaría incómoda para un sector. En Tacna, en un evento de un organismo público, hizo una declaración que no fue bien recibida. Sin embargo, los reconocimientos a Baca continúan. La peruana estará en el Festival Cosquín en Argentina.

¿Puede resumir el 2025 en lo musical?

(Ríe)¡Qué barbaridad! Parecía que me habían puesto una pila nueva. Y cambiando de programa, porque no hemos cantado lo mismo en la Alianza Francesa que en otros conciertos.

En paralelo a la música, se ha manifestado sobre la coyuntura, incluso desde el escenario. Por ejemplo, Hasta la raíz, la dedica a los fallecidos por la represión en las protestas. ¿Ha sentido la censura de cerca en 2025?

Bueno, para el concierto por el Día de la Canción Criolla me pedían que, por favor, no hiciera ninguna declaración política. Claro, yo canté Hasta la raíz, en Tacna, y la dediqué a los jóvenes que perdieron la vida defendiendo la democracia. Entonces, acá en Lima me pidieron que no lo hiciera, porque es un grupo de personas que organizan eso y, al parecer, tenían una indicación. Es una intolerancia total.

¿Y cuál fue su respuesta?

Yo les dije, para que no tengan problemas: “no se preocupen, no haré ninguna declaración”. Pero no pude (sonríe). Al finalizar, dije: “dedicado a Trvko (Mauricio Ruíz)”.

¿Y cómo le fue en el concierto del Gran Teatro Naciona? Una sala que entregó de forma oficial cuando era ministra.

Ahora no puedes hacer fotos, te prohíben (tenían que contar en un documento firmado lo que iban a decir en el escenario). Siento que lo que está pasando, en general, es lo que hacía Franco en España. A Mercedes Sosa no podía cantar Juana Azurduy completa. Me acuerdo que ella decía: “¡Estos imbéciles, me han censurado esta parte de la canción!” Así están haciendo ahora.

En medio de ello, fue invitada por la UNESCO y luego ganó el Grammy a la Excelencia. ¿Qué tiene pendiente?

Fue un año muy movido. Casi no podía ir a mi casita, a Cañete. Yo tengo un sueño hace tiempo, ¿no? De hacer la poesía española del 36. Hay muchos pasajes de esa poesía que es como si estuvieras mirando el Perú. Eso está pasando ahora. Y los poetas de esa época publicaban a pesar del fascismo.

El Festival Ecos también fue un punto de encuentro, ¿no?

Sí, es que juntan músicos, por ejemplo, había un músico de este pueblo perseguido, los kurdos. Es un chico que vive en Suecia, seguramente de padres refugiados, ¿no?, violinistas extraordinarios; había un trompetista y una guitarrista clásica con los arreglos de varias de mis canciones. ¡Abríamos el concierto con Canto Eleggua! Desde la segunda canción, ya la gente estaba llorando; ya yo estaba llorando en el escenario, los músicos estaban llorando.

Entonces, Josué Méndez va a tener bastante material de un año para elegir.

(Ríe) A São Paulo ya no fueron las cámaras, pero a los Grammys sí y todos los días teníamos actividades. Además, me invitaron a hacer el homenaje a la Persona del Año, Raphael y canté Chabuca limeña con Rozalén.

Susana Baca.

Ahora que menciona a Chabuca Granda, para su concierto en la Cúpula eligió, digamos, sus canciones “más combativas”.

Chabuca estaba muy ligada a los poetas. Era muy posible que tú llegaras a la casa de Chabuca y estaba Arturo Corcuera conversando con ella. Estaba César Calvo, de todas maneras. Un día estaban tristes, lloraban. ¿Qué había pasado? Habían asesinado a Javier Heraud. Ella estaba conmocionada con la muerte de este muchacho y hace todas esas canciones. Yo no he cantado todas. En 2024, cuando estaba internada en el hospital, yo había dejado un material grabado y lanzaron Cántenme. Ahí hay un montón de canciones que no las cantan así nomás. Ese es un lado de Chabuca.

¿El lado que no le gustaría a un sector?

(Sonríe) Mira, a mí me intrigaba por qué decía y cantaba Bello Durmiente. Y ella le dice al Perú bello durmiente porque es un país hermoso, pero está dormido. Ella escribe esa canción porque había ganado una persona que no le parecía. Era una mujer muy lúcida.

Este año inicia como figura del festival Cosquín en Argentina. ¿Puedo inferir que seguirá mostrando su postura política?

Nunca olvido mi país. Vivo acá y he tenido muchas oportunidades para irnos en la época más terrible, cuando los amigos angustiados nos decían: “vengan”. El embajador de España nos dijo: “les damos todo para que vayan”. Pero no hemos querido irnos nunca. A la madre no se le puede dejar y la patria es la madre.

¿Y uno debe involucrarse?

Claro, puedes no involucrarte, pero yo entendí que el artista tiene que involucrarse. A veces estás en un estado como de inconsciencia para poder trabajar, pero hay que estar conscientes. Creo que a un artista como a Fito Páez, con el que he ensayado, no se le escapa lo que ocurre en su país. Debe estar preocupado.

¿Como usted, a pesar de los logros?

Sí, a pesar de todo lo logrado. La muerte de Trvko ensombrece todo ¿no? Yo he celebrado tener mi Grammy a la Excelencia, pero hay cosas tristes y por eso lo dediqué a los chicos de la generación Z. Los raperos están muy conscientes de lo que está pasando. Tienen una rabia y lo dicen. Por eso, crean formas de cómo contener eso, los pueden perseguir y silenciar.

Por lo que me dice, los artistas están observando varias formas de censura.

Sí, pero históricamente, la censura ha dado más fuerza, mucha más fuerza para que los artistas inventen modos de seguir luchando, diciendo su verdad. Algunos han sido apresados o han desaparecido. Y aquí hay una censura por lo que puedas decir en contra de los partidos que están en el Congreso.

¿Tiene alguna esperanza en las próximas elecciones?

Todavía no sé cómo voy a votar, pero voy a estudiar los símbolos para decir: por este no, este no y este no. Ahora, quizá, van a querer apresar a quien diga eso. Ahí tenemos que marchar más o hacer lo que hacían las Madres de Mayo, ¿no? Sentarse y esperar hasta que salgan.