HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Vecinos queman moto torito tras captura de presunto ladrón en Juliaca

Una pareja habría sido víctima de robo con arma blanca en el centro de Juliaca. En un acto de valentía, persiguieron a los delincuentes, donde vecinos intervinieron y quemaron el vehículo usado en el asalto.


Vecinos aseguran estar dispuestos a acatuar ante la falta de patrullaje.
Vecinos aseguran estar dispuestos a acatuar ante la falta de patrullaje. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: PNP

Vecinos de la urbanización Los Gecinos de Juliaca hicieron justicia por sus propias manos al incendiar una moto tipo torito color azul, utilizado por dos presuntos delincuentes que habrían asaltado a una pareja de enamorados en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió la noche del martes 4 de noviembre.

Puedes ver: Detonan explosivo en oficina de empresa de transportes en Juliaca: investigan conflicto por rutas hacia Cusco

lr.pe

Según el informe de la Policía, S.E.J.V. pidió auxilio tras ser víctima de robo agravado con arma blanca. Su acompañante, Y.D.Ch.R., inició una persecución contra los agresores que huían en la moto. Personal de la Sección de Inteligencia de la PNP Juliaca, que patrullaba cerca de la escuela Santa María, se sumó al seguimiento hasta Los Geranios, donde uno de los sospechosos fue alcanzado.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El detenido fue identificado como Juan Carlos A. C. (17), quien fue capturado en flagrancia por el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado. Los vecinos, alertados por los gritos y la persecución, lograron retener al joven mientras el otro implicado logró escapar. En medio de la tensión, los vecinos intentaron linchar al detenido, pero fue rescatado por personal de serenazgo y efectivos policiales, quienes lo trasladaron a la sede de la AREINCRI Juliaca para las diligencias correspondientes.

Tras el rescate, la indignación vecinal se desbordó. Decenas de personas rodearon el vehículo motorizado y le prendieron fuego como acto simbólico de rechazo a la delincuencia. El vehículo amaneció completamente calcinado, mientras los vecinos declararon estar organizados y dispuestos a actuar ante la falta de patrullaje constante en la zona.

Notas relacionadas
Detonan explosivo en oficina de empresa de transportes en Juliaca: investigan conflicto por rutas hacia Cusco

Detonan explosivo en oficina de empresa de transportes en Juliaca: investigan conflicto por rutas hacia Cusco

LEER MÁS
Tragedia en Juliaca: abogado muere tras ser atropellado por camioneta que huyó del lugar

Tragedia en Juliaca: abogado muere tras ser atropellado por camioneta que huyó del lugar

LEER MÁS
Juliaca: detienen a hombre con requisitoria que grababa a mujeres en un baño público del cementerio

Juliaca: detienen a hombre con requisitoria que grababa a mujeres en un baño público del cementerio

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

Caso Wanda del Valle: sujeto que avisó a coronel Víctor Revoredo sobre atentado en su contra revela coacción

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Japón despliega militares al norte del país ante ola de ataques de osos que han dejado 12 muertos

Alonso Cueto: "Yo siempre había querido escribir sobre Sendero y la época de Sendero"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025