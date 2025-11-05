Vecinos aseguran estar dispuestos a acatuar ante la falta de patrullaje. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: PNP

Vecinos de la urbanización Los Gecinos de Juliaca hicieron justicia por sus propias manos al incendiar una moto tipo torito color azul, utilizado por dos presuntos delincuentes que habrían asaltado a una pareja de enamorados en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió la noche del martes 4 de noviembre.

Según el informe de la Policía, S.E.J.V. pidió auxilio tras ser víctima de robo agravado con arma blanca. Su acompañante, Y.D.Ch.R., inició una persecución contra los agresores que huían en la moto. Personal de la Sección de Inteligencia de la PNP Juliaca, que patrullaba cerca de la escuela Santa María, se sumó al seguimiento hasta Los Geranios, donde uno de los sospechosos fue alcanzado.

El detenido fue identificado como Juan Carlos A. C. (17), quien fue capturado en flagrancia por el delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado. Los vecinos, alertados por los gritos y la persecución, lograron retener al joven mientras el otro implicado logró escapar. En medio de la tensión, los vecinos intentaron linchar al detenido, pero fue rescatado por personal de serenazgo y efectivos policiales, quienes lo trasladaron a la sede de la AREINCRI Juliaca para las diligencias correspondientes.

Tras el rescate, la indignación vecinal se desbordó. Decenas de personas rodearon el vehículo motorizado y le prendieron fuego como acto simbólico de rechazo a la delincuencia. El vehículo amaneció completamente calcinado, mientras los vecinos declararon estar organizados y dispuestos a actuar ante la falta de patrullaje constante en la zona.