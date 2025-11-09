HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Trasladan 252 presos peligrosos a cárceles de Challapalca Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2

Extorsionadores, sicarios y secuestradores estaban comenzando a organizarse con otras bandas criminales desde sus centros carcelarios. “El compromiso es sacarlos de la jurisdicción para que no sigan delinquiendo desde las prisiones”, afirma director del Inpe.

Traslados y requisas en penales. Foto: Inpe
Traslados y requisas en penales. Foto: Inpe

Un total de 252 presos de alta peligrosidad han sido trasladados por Brigadas de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a las cárceles de máxima seguridad de Challapalca, Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2.

Entre los ‘lanchados’ figuran Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’ este último sindicado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo’, cabecilla de una de las organizaciones criminales más temidas del país, responsable de innumerables extorsiones, secuestros y asesinatos.

Esta decisión hace parte de las medidas de urgencia tomadas por el Ejecutivo en procura de mejorar la seguridad y tranquilidad de los peruanos, dado que algunos presos seguían delinquiendo desde la cárcel.

Uno de los más recientes fue el traslado de 45 internos, del penal Miguel Castro Castro y de Ancón 1 al nuevo pabellón de Régimen Cerrado Especial-Etapa A de Ancón 1, habilitado para una capacidad de 160 internos de alta peligrosidad, procesados y/o sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión y secuestro.

Según el Inpe, desde el penal de máxima seguridad Ancón 1, Adam Smith Lucano Cotrina, El Jorobado, seguía operando como cabecilla de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

En efecto, a pesar de estar recluido, coordinaba extorsiones, atentados y el abastecimiento de armamento de guerra para su banda Los Sanguinarios de la Construcción, implicados en 27 asesinatos, según la Dirincri.

Como él, todos los trasladados son de alta peligrosidad e integraron bandas criminales como el Tren de Aragua y Los Pulpos.

“Estaban comenzando a organizarse con otras bandas criminales desde sus centros carcelarios. Por eso, el compromiso nuestro es sacarlos de la jurisdicción para que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, expresó el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco.

“La selección de los internos se logró después de hacer una evaluación y las situaciones jurídicas de cada uno de ellos. La mayoría de los reclusos están condenados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, indicó el director del Inpe.

Agregó que "hacer posible el traslado de estos internos representa no sólo el cumplimiento a un compromiso adquirido con la población y las instituciones, sino un aporte a la seguridad ciudadana".

MÁS DE 2.500 REQUISAS

La máxima autoridad penitenciaria también aseguró que se viene intensificando los operativos de requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del país. Por ello, dijo, durante julio y noviembre del presente año, el número de requisas incrementó en cerca del 25% respecto a los años 2023 y 2024.

Paredes Yataco destacó que, en cuatro meses de gestión, ha priorizado la seguridad penitenciaria respecto a gestiones anteriores que descuidaron este eje tan importante.

“La seguridad en las cárceles fue descuidada por décadas, por ello, trabajamos día, noche y madrugada en los operativos buscando frustrar todo ilícito que pueda organizarse desde los penales y que afecte la seguridad y tranquilidad de los peruanos. Buscamos que la criminalidad retroceda en los penales”, manifestó

Según el Inpe, en el periodo de julio a noviembre de este año se han realizado 2.505 requisas, mientras que en este mismo periodo durante el 2024 y 2023 (gestiones anteriores) se ejecutaron 1.934 y 1.986 requisas, respectivamente, lo que representa un incremento del 21 y 23%.

