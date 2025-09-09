HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Obesidad y diabetes le cuestan a cada peruano más de US$1.400 al año

El sobrepeso y la diabetes no solo afectan la salud, sino también el bolsillo de los peruanos: cada persona entre 20 y 79 años enfrenta costos directos de hasta US$1.408 al año.

En 2019, el costo del sobrepeso y obesidad en Perú alcanzó US$4.022,8 millones. Foto: Andina
En 2019, el costo del sobrepeso y obesidad en Perú alcanzó US$4.022,8 millones. Foto: Andina

En Perú, el costo total del sobrepeso y la obesidad alcanzó en 2019 US$4.022,8 millones, equivalente al 1,8% del PIB, según cifras del Ministerio de Salud y la CEPAL.

De ese total, US$2.605,6 millones (64,7%) correspondieron a gastos en salud; US$710,9 millones (17,67%) fueron asumidos directamente por las familias, mientras que US$ 706,2 millones (17,55%) se vincularon a pérdidas de productividad y muertes prematuras, equivalentes a 0,31% del PIB.

Si se proyecta hacia el largo plazo, el costo acumulado por sobrepeso y obesidad podría alcanzar US$147.619 millones hacia 2083, con un costo anual equivalente de US$5.215 millones, es decir, 2,3% del PIB, según proyecciones oficiales con una tasa de descuento del 3%.

¿Cuánto gasta una persona con diabetes?

El panorama para la diabetes también es preocupante. En 2024, el gasto sanitario total asociado a esta enfermedad llegó a US$ 1.880 millones, con un costo promedio de US$1.408 por persona entre 20 y 79 años.

Proyecciones a 20 años estiman una carga económica de US$ 15.405 millones, la cual podría reducirse en 16,6% si se logra un control glicémico óptimo, o incrementarse en 9,2% con control deficiente.

Tratar a pacientes con complicaciones puede ser hasta 6,5 veces más costoso, siendo el accidente cerebrovascular la complicación con mayor impacto económico.

Estos datos se presentaron en el Foro de Salud Pública: el compromiso de Perú en la atención integral de la diabetes y la obesidad, donde especialistas subrayaron la urgencia de políticas de prevención, educación nutricional y acceso oportuno a tratamientos.

