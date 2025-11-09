Día Mundial de la Diabetes: cuál es su importancia y por qué se conmemora cada 14 de noviembre

En el Perú, más de 2.6 millones de adultos padecen diabetes, y cerca de 5.9 millones están en riesgo de desarrollarla, según el Instituto Nacional de Salud (INS). | Foto: Andina

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al aumento de casos a nivel global. En el 2006, la ONU oficializó esta fecha mediante la Resolución 61/225, otorgándole así, carácter internacional. Desde aquel momento, cada 14 de noviembre se convierte en un llamado a la acción global para enfrentar uno de los desafíos más grandes de salud pública del siglo XXI.

Día Mundial de la Diabetes: importancia y objetivos de su conmemoración

La ‘diabetes mellitus’, o simplemente conocida como ‘diabetes’, es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza adecuadamente, lo cual, conlleva a niveles elevados de glucosa en sangre. Su aumento representa una amenaza para la salud pública mundial, con consecuencias en la calidad de vida del paciente y costos elevados para los sistemas de salud, acorde a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA).

La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, acorde a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tiene como propósito principal “crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas”, además de “destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes”.

¿Por qué el Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre?

Acorde a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta fecha fue elegida por el cumpleaños de Sir Frederick G. Banting, quien junto a Charles Best y en 1922, descubrió la insulina, un avance primordial para el tratamiento de la diabetes. Por tanto, el 14 de noviembre simboliza el compromiso global frente a la enfermedad, no solo de manera individual, sino también, colectiva.

Con la aprobación de la Resolución 61/225, la ONU indica que la fecha será celebrada todos los años, a partir del 2007, y “alienta a los Estados Miembros a que elaboren políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes que estén en consonancia con el desarrollo sostenible de sus sistemas de atención de la salud”.

Diabetes en el Perú: 10.7% de la población adulta lo padece

En nuestro país, más de 2.6 millones de personas mayores de 18 años conviven con la diabetes, lo que representa alrededor del 10.7% de la población adulta, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) actualizadas al 2025. Además, se estima que aproximadamente 5.9 millones de personas (24.5% de la población adulta) presentan un alto riesgo de desarrollar la enfermedad si no modifican sus hábitos diarios.

El INS afirma que del total de casos diagnosticados, cerca del 96% corresponde a diabetes tipo II, 1.5% a diabetes tipo I y 2.5% a diabetes gestacional. De estos, además, el 66% de casos está conformado por mujeres, mientras que el 34% por hombres.

Como respuesta a esta situación, autoridades del INS recomiendan a los peruanos que realicen, como mínimo, una evaluación preventiva anual, que incluya medición de glucosa en ayunas o hemoglobina glucosilada, para detectar la enfermedad o su fase inicial de forma temprana, reducir complicaciones y mejorar su pronóstico.