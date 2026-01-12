Más de 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresan al Perú, confirma Cancillería

Peruanos varados por bloqueos en Bolivia retornan a Perú: más de 34 connacionales regresan, confirma Cancillería | Foto: Difusión.

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú confirmó que logró el retorno seguro de 34 peruanos que quedaron varados en Bolivia, luego de quedar imposibilitados de continuar su viaje por los bloqueos de carreteras derivados de las protestas sociales en el país vecino.

Según señaló la entidad, tras la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario inicialmente previsto –por inconvenientes de fuerza mayor para aterrizar en La Paz–, se activó el plan de contingencia alterno para asegurar el transporte.

“El grupo partió esta mañana de La Paz (11:30 horas de Perú), acompañado de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, asegurando su llegada a Desaguadero a las 14:30 horas. En territorio nacional, fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno”, se lee en el comunicado.

Al ingresar al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso un vehículo del Ejército del Perú para trasladar a los compatriotas hasta Juliaca. La institución también refirió que junto al Consulado General en La Paz mantienen un contacto permanente con los peruanos que aún se encuentran en la capital boliviana para analizar las mejores opciones técnicas y logísticas para su pronto regreso al país.

Cancillería brinda número de emergencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el número de emergencia +591 70164657 para brindar asistencia inmediata a los peruanos que aún continúen varados en Bolivia y todavía no hayan sido identificados.

Cabe destacar que las protestas y bloqueos en Bolivia se originaron tras la promulgación de un decreto del Gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles. La medida es parte de un paquete de reformas económicas y cambios en la economía vecina que ha generado el rechazo de la central sindical más grande de la nación.

