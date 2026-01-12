HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Sociedad

Más de 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresan al Perú, confirma Cancillería

Ante la imposibilidad de realizar un vuelo humanitario, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un plan de contingencia para garantizar el transporte y retorno eficiente de los peruanos varados en La Paz, Bolivia.

Peruanos varados por bloqueos en Bolivia retornan a Perú: más de 34 connacionales regresan, confirma Cancillería
Peruanos varados por bloqueos en Bolivia retornan a Perú: más de 34 connacionales regresan, confirma Cancillería | Foto: Difusión.

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú confirmó que logró el retorno seguro de 34 peruanos que quedaron varados en Bolivia, luego de quedar imposibilitados de continuar su viaje por los bloqueos de carreteras derivados de las protestas sociales en el país vecino.

Según señaló la entidad, tras la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario inicialmente previsto –por inconvenientes de fuerza mayor para aterrizar en La Paz–, se activó el plan de contingencia alterno para asegurar el transporte.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cancillería anuncia monitoreo de situación de peruanos en Venezuela tras detención de Maduro

lr.pe

“El grupo partió esta mañana de La Paz (11:30 horas de Perú), acompañado de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, asegurando su llegada a Desaguadero a las 14:30 horas. En territorio nacional, fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno”, se lee en el comunicado.

Al ingresar al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso un vehículo del Ejército del Perú para trasladar a los compatriotas hasta Juliaca. La institución también refirió que junto al Consulado General en La Paz mantienen un contacto permanente con los peruanos que aún se encuentran en la capital boliviana para analizar las mejores opciones técnicas y logísticas para su pronto regreso al país.

Comunicado de la Contraloría. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comunicado de la Contraloría. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería brinda número de emergencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó el número de emergencia +591 70164657 para brindar asistencia inmediata a los peruanos que aún continúen varados en Bolivia y todavía no hayan sido identificados.

Cabe destacar que las protestas y bloqueos en Bolivia se originaron tras la promulgación de un decreto del Gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles. La medida es parte de un paquete de reformas económicas y cambios en la economía vecina que ha generado el rechazo de la central sindical más grande de la nación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

LEER MÁS
Cancillería anuncia monitoreo de situación de peruanos en Venezuela tras detención de Maduro

Cancillería anuncia monitoreo de situación de peruanos en Venezuela tras detención de Maduro

LEER MÁS
Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

LEER MÁS
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Liberan a familia acusada de usar tarjeta clonada de alto funcionario para comprar pasajes aéreos y su abogado denuncia estafa

Liberan a familia acusada de usar tarjeta clonada de alto funcionario para comprar pasajes aéreos y su abogado denuncia estafa

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Sociedad

Liberan a familia acusada de usar tarjeta clonada de alto funcionario para comprar pasajes aéreos y su abogado denuncia estafa

Hombre es acuchillado dentro de un spa frente a clientas tras ser perseguido en el Rímac

¿Vas a la piscina en Lima? Así puedes reconocer si es saludable en este verano 2026, según Digesa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025