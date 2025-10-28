HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

Indecopi informó que la empresa Perufarma S.A. retiró un lote de Metformina fabricado por CIFARMA S.A.C. debido a la detección de una partícula extraña en uno de sus blíster.

Indecopi comunicó que la empresa Perufarma S.A. retiró el lote 20601775 del producto farmacéutico Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, fármaco que se usa para el tratamiento de diabetes. La medida se dio tras detectarse una partícula extraña en un comprimido de un lote involucrado en la ciudad de Lima.

Como medida preventiva, se dispuso el retiro e inmovilización del medicamento en presentación de caja de 100 comprimidos, con registro sanitario EN-05802 y fabricado por CIFARMA S.A.C. Asimismo, Indecopi recordó que, ante cualquier anomalía detectada en un producto o medicamento, se debe suspender su uso y reportarlo a través del servicio NotiMed de la Digemid.

Perufarma comunicó el retiro del fármaco a Digemid

La compañía Perufarma informó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sobre el retiro del fármaco Metformina. Ante cualquier incidente o consulta, los consumidores pueden comunicarse con la empresa para realizar devoluciones o reportes al teléfono (01) 711-7000, anexo 110.

Asimismo, ante cualquier inconveniente de este tipo, se encuentra disponible el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, el cual recopila y publica información proporcionada por las autoridades competentes y los propios proveedores sobre productos que podrían representar riesgos imprevistos o no previstos para la seguridad, la salud de los consumidores o sus bienes. Esta herramienta tiene como finalidad alertar y difundir al público sobre estos posibles peligros.

¿Qué es la metformina?

La Metformina es un medicamento utilizado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la prediabetes. Su función principal es regular los niveles de glucosa en la sangre, reduciendo la producción de azúcar en el hígado, aumentando la sensibilidad del organismo a la insulina y favoreciendo la absorción de glucosa por los músculos.

Notas relacionadas

