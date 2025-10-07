Corte Suprema de EE.UU. examina prohibición de "terapias de conversión" para menores de edad

Manifestantes frente a la Corte Suprema de Estados Unidos expresan su rechazo a las terapias de conversión. | Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró receptiva a los argumentos de quienes están a favor de levantar la prohibición de las "terapias de conversión" para menores LGBT+, cuyo objetivo es cambiar su orientación sexual o identidad de género.

Durante la audiencia, la Corte Suprema (de mayoría conservadora) debatió la constitucionalidad de una ley aprobada por Colorado en 2019 que prohíbe las terapias de conversión para menores. Se trata del primer tema social delicado que abordan.

El caso fue presentado por Kaley Chiles, consejera de salud mental, quien asegura que prohibir conversaciones sobre este tema con menores constituye una violación de su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

"Colorado prohíbe a consejeros como Kaley Chiles ayudar a menores a conseguir objetivos que el estado condena en cuestiones de género y sexualidad", declaró su abogado James Campbell.

El letrado afirma que su clienta, al igual que otros consejeros, solo anima a sus pacientes a alcanzar sus metas, y analizan los conceptos de identidad, comportamiento y atracción, y cómo se interrelacionan.

Por su parte, Shannon Stevenson, representante de Colorado, aseguró que todas las teorías que respaldan la terapia de conversión han sido desacreditadas y que no existe ningún estudio ni experto en salud mental dispuesto a apoyarla.

"Los daños de la terapia de conversión surgen cuando se le dice a un joven que puede cambiar una característica innata. Lo intenta una y otra vez, y fracasa. Luego sienten vergüenza y se sienten miserables. Y esto arruina sus relaciones familiares", sostuvo.

El juez Samuel Alito, de tendencia conservadora, manifestó que el consenso médico suele ser muy razonable, pero que ha habido ocasiones en que se ha politizado y se ha visto tomado por la ideología.

Debido a que tribunales inferiores fallaron a favor de Colorado, Kaley Chiles llevó su caso ante el máximo tribunal de Estados Unidos, donde los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3.

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos anuncie su decisión sobre las terapias de conversión en junio de 2026, antes del final de su sesión anual.

Actualmente, la terapia de conversión está prohibida en más de 20 estados de Estados Unidos. Por ese motivo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Asociación Estadounidense de Psicología se oponen a su uso.

Tras asumir su segundo mandato, Donald Trump declaró que su gobierno solo reconocería dos géneros (masculino y femenino) y firmó una orden ejecutiva que restringe procedimientos médicos de transición de género a menores de 19 años.