Corte Suprema de EE.UU. avala orden de Donald Trump de eliminar tercer género en pasaportes

Se acabaron los pasaportes con género 'X' en Estados Unidos. Desde ahora, los documentos emitidos por el Departamento de Estado deberán indicar el sexo biológico de la persona.

Solo aparecerá los géneros masculino y femenino en los pasaportes de Estados Unidos.
Solo aparecerá los géneros masculino y femenino en los pasaportes de Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la orden del gobierno de Donald Trump de identificar a los solicitantes de pasaportes por su sexo biológico en lugar de por su identidad de género.

La medida representa un nuevo golpe a los derechos de las personas transgénero y no binarias en Estados Unidos por parte de un tribunal de justicia con mayoría conservadora.

Cierre del gobierno en EE.UU. provoca miles de vuelos cancelados y aeropuertos colapsados



Donald Trump ordenó eliminar tercer género en pasaportes

El primer pasaporte estadounidense con la marca "X" fue emitido en octubre de 2021, reservado para personas no binarias, intersexuales o que no se identifican con los criterios binarios de género.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, emitió una orden ejecutiva para que en los pasaportes estadounidenses solo aparezcan los géneros masculino o femenino, poniendo fin al tercer género identificado con una "X".

En junio de 2025, una jueza de distrito ordenó al Departamento de Estado que reanudara la emisión de pasaportes con la opción "X" para las personas transgénero y no binarias afectadas por el cambio de política.

La administración de Trump apeló la decisión, pero un panel de tres jueces rechazó su solicitud para suspender la orden de la jueza distrital.

Donald Trump se muestra dispuesto a levantar sanciones contra Irán tras pedido de Teherán



Tribunal Supremo avala orden de Donald Trump

Los magistrados advirtieron que las personas afectadas “sufrirán una variedad de daños inmediatos e irreparables” como consecuencia de la nueva política.

Tras la negativa del Tribunal de Apelaciones, el gobierno elevó el caso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos, que posee una mayoría de jueces de tendencia conservadora.

Finalmente, la Corte Suprema ha decidido avalar la orden ejecutiva de Donald Trump, por lo que los pasaportes emitidos por el Departamento de Estado ahora deben indicar el sexo biológico de la persona.

