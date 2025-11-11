HOYSuscripcion LR Focus

'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
Sociedad

Fiscalía inicia investigación preliminar contra presuntos barristas menores de edad involucrados en la muerte de militar en Los Olivos

Giovanni Samán Espinoza habría sido atacado por supuestos hinchas cuando se encontraba en una loza deportiva en la asociación Alameda Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

Familiares del soldado fallecido exigen justicia al presidente José Jerí.
Familiares del soldado fallecido exigen justicia al presidente José Jerí. | Composición LR | Difusión

El pasado domingo 9 de noviembre, Giovanni Samán Espinoza, un joven militar recién graduado del Ejército del Perú, fue asesinado por supuestos hinchas de fútbol. El lamentable ataque mortal se habría perpetrado cuando la víctima se encontraba viendo un partido de fútbol en una loza cercana a la Asociación Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

Ante ello, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra dos menores de edad por el presunto delito de homicidio en agravio del soldado de 21 años. Los adolescentes involucrados rindieron declaraciones sobre lo sucedido ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Familiares exigen justicia al Gobierno de José Jerí

La madre de la víctima exigió al presidente de la República, José Jerú, y al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, que se hallen a los responsables que causaron la muerte del joven militar.

"Mi hijo tenía muchos sueños para seguir adelante en su carrera militar. Le estacaron sus sueños. Estas personas cruelmente me lo asesinaron en un ataque de barristas. Mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro", expresó a Panamericana.

La hermana de Samán Espinoza dijo a los barristas que representen bien a su hinchada. "Somos hermanos, somos peruanos y deben representar bien al Perú en vez de estar matándose unos a otros. Tienen hermanos, tienen hijo y es un gran dolor", agregó.

Fiscalía inicia investigación contra menores de edad

El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, inició una investigación preliminar contra dos adolescentes de 13 y 17 años, presuntamente responsables de la comisión del delito de homicidio en agravio del soldado Giovanni Samán (21).

El soldado habría fallecido a causa de los graves golpes que recibió de alrededor de 10 presuntos hinchas. Se espera que las pericias policiales, el examen de necropsia y las cámaras de seguridad ayudarán a determinar el esclarecimiento de los hechos.

