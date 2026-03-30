La disposición fue comunicada la noche de este lunes 30 de marzo. | Composición LR / UNFV

La disposición fue comunicada la noche de este lunes 30 de marzo. | Composición LR / UNFV

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) informó que este martes 31 de marzo publicará el listado completo de postulantes y sus respectivos puntajes obtenidos tras el examen de admisión realizado el último domingo.

La información estará disponible a través del portal web de la institución y permitirá a cada aspirante verificar el número real de vacantes adjudicadas, considerando los casos de empate técnico, los cuales inciden en la ubicación final dentro del cuadro de mérito, según indicaron a través de un comunicado difundido esta noche.

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Padres y alumnos alertaron presuntas irregularidades

La medida fue anunciada luego de que decenas de postulantes realizaran un plantón en los exteriores de la casa de estudios asegurando que, pese a haber obtenido puntajes y puestos dentro del número de vacantes de su carrera, figuran en el sistema como ‘no ingresantes’. En otros casos, los jóvenes denunciaron que el sistema no los reconocía como participantes del proceso de admisión, pese a haber rendido la prueba respectiva.

Asimismo, familiares de varios aspirantes denunciaron que, previo a la fecha del examen, recibieron en WhatsApp mensajes que ofrecían un servicio de apoyo para garantizar al 100% su vacante a la universidad, con un costo que iba hasta los S/10.000 por persona. Todo esto generó malestar entre los perjudicados, quienes exigieron una pronta investigación y solución.

En medio de esta situación, también se conoció que ocho personas habían sido detenidas mientras se desarrollaba el Examen de Admisión 2026-1 en la UNFV. Los implicados formarían parte de una presunta banda criminal dedicada a manipular proceso de admisión en universidades públicas, según indicaron las autoridades.

Universidad Villareal hace un llamado a la calma

Frente a este contexto, la institución exhortó a los postulantes y sus familias a mantener la calma y a informarse exclusivamente mediante sus canales oficiales. “La OCA (Oficina Central de Admisión) garantiza que la asignación de vacantes se ha realizado en estricto cumplimiento del Reglamento de Admisión vigente”, afirmaron.

Comunicado de la institución

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