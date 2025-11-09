Leonardo Castellanos es un bailarín venezolano de 30 años que reside en el distrito limeño de Los Olivos. Además, dirige su propia escuela profesional llamada 'Inside Ballet'. Tras varios años en Perú, quiere dar un enorme salto en su carrera con la realización del evento 'El Cascanueces' en el Teatro Plaza Norte, con el objetivo de llevar el arte escénico a una zona de la capital donde carece de visibilidad.

De esta manera, Leonardo podrá cerrar una etapa de ocho años desde que llegó a Perú procedente de su natal Valencia. Cuando pisó Lima, estaba solo y sin oportunidades de ejercer su profesión. Sin embargo, su sueño de promover el ballet nunca dejó de arder. Su nueva aventura comenzó en un pequeño salón de clases con pocos estudiantes. Luego de cientos de noches de esfuerzo, está a punto de cautivar al público con un evento en el que participarán sus alumnos, acompañados por una orquesta sinfónica en vivo.

¿Cómo consiguió organizar el evento de ballet en el Teatro Plaza Norte?

Desde que llegó a Lima Norte en 2017, Leonardo Castellanos se ha dedicado a la promoción del ballet entre niños y jóvenes que viven en este lado de la ciudad. Más allá de la fundación de su escuela profesional 'Inside Ballet' en Los Olivos, su proyecto cosecharía frutos a través de un impacto a gran escala. Para ello, el bailarín venezolano también apostó por la organización de eventos. Por ejemplo, en septiembre de 2024, logró presentar la primera edición de 'El Cascanueces' en el Teatro Plaza Norte.

Pero no era suficiente. Leonardo decidió subir la vara. "Por primera vez estamos apostando por una puesta en escena de la obra completa, pero acompañada de orquesta sinfónica", señaló Leonardo en una entrevista para La República. Con el objetivo de conquistar al público, el evento incluirá danza, teatro y música. El show contará con la participación de estudiantes de diferentes edades y niveles de formación de nuestro protagonista. Asimismo, estarán acompañados por un elenco profesional, así como por la orquesta de 60 músicos y coro en vivo.

Durante la primera mitad de 2025, presentó la propuesta a las autoridades del centro comercial para hacer la segunda edición de 'El Cascanueces'. Esta oportunidad, en palabras de Leonardo, resultó más sencilla porque ya conocían su trabajo. El verdadero esfuerzo fue la primera edición. El proyecto nació a partir de la idea de ofrecer la obra en Lima Norte. "El público de Los Olivos, de Independencia y de San Martín está viniendo y descubriendo que existe algo de ballet en este lado de la ciudad", indicó.

En marzo del año pasado, Leonardo planteó hacer 'El Cascanueces', una de las obras más famosas del ballet a nivel mundial con temática navideña. El bailarín tuvo que adelantar el proyecto por escrito y explicar en detalle cómo se iba a organizar frente a los encargados. Tras meses, recibió el visto bueno y comenzó los preparativos. Realizaron una prueba piloto. Entonces, surgió uno de los detalles más complejos, los cuales no estaban dentro de su formación profesional.

"Si bien tengo un equipo que me acompaña, tengo una labor de supervisión que no ha sido fácil. Me he estrellado más de una vez con ensayo y error, pero, a lo largo del tiempo, he ido encontrando el camino", aseguró. Tanto en 2024 como en este año, el nacido en Valencia ha tenido que asumir la dirección logística y producción del evento. Tal como contó, cada detalle cuenta, como la marca de la pintura, el tipo de tela, el vestuario de los bailarines, entre otros. Sin olvidar el cronograma de trabajo, que busca ensayar con 80 personas.

"Trato de buscar contactos, porque a través de bailarines contacto a directores. A través de directores, llego a escenógrafos. Llego a personas que saben de contabilidad aplicada a la producción de eventos", comentó. Por este motivo, agradeció el apoyo de su equipo para concretar el proyecto que nació de un sueño cuando llegó a Perú. Incluso, Leonardo resaltó que una buena elección puede dejar de funcionar si no se adapta al ambiente. "De repente, la luz es muy bonita, pero me cambia el color del vestuario. Entonces, ya no sirve", agregó.

¿Cómo fueron los primeros pasos del bailarín que llegó a Perú?

En 2017, el joven Leonardo dejó la ciudad de Valencia (Venezuela) debido a la situación política y económica de su país. Tras varias semanas caminando por la selva de Brasil para reencontrarse con su familia, el bailarín no tuvo otra opción que llegar a Lima. "Yo no decidí venir, pero sí decidí quedarme en Perú", subrayó. Tras ocho años, recalca que no se arrepiente de su destino, pero reconoce que el camino tuvo bastantes obstáculos. Al instalarse en Los Olivos, buscó trabajo como vendedor de teléfonos.

En este nuevo capítulo de su vida, tenía dificultades para continuar con su pasión. No obstante, siempre mantuvo la mentalidad de cómo iniciar un proyecto que involucre la danza clásica a nivel formativo. En 2018, recibió la oportunidad de dictar clases de ballet en un colegio privado. Así, surgió la primera chispa. Propuso a los directivos alquilar un salón que estaba vacío en las tardes. Pese a no tener dinero para cumplir con la primera mensualidad, ofreció que, si no lograba juntar la renta, entonces aceptaba que le descontaran el monto de su sueldo.

"Esa fue la primera vez que sentí esa adrenalina. Esto tiene que funcionar sí o sí, y tengo un mes para que esto funcione", compartió. Por consiguiente, inició con el marketing. Imprimió cientos de volantes y los repartió a todas las personas que se cruzaban, como estudiantes, vecinos y más. Leonardo sabía que el camino era cuesta arriba, porque no tenía espejos, un piso idóneo, barras de ballet; a la justa tenía un equipo y un parlante prestado.

"Pero a las personas les gustaba lo que estaban viendo. Recomendaron, comenzaron a llegar más estudiantes y, con el tiempo, equipé el sitio", recordó. Cuando el grupo crecía poco a poco, el profesor calificó que, en aquellas tardes, hacían magia entre 40 y 50 bailarines. Lamentablemente, el progreso se detuvo con la llegada de la pandemia de COVID-19 y las restricciones sociales. Leonardo optó por la enseñanza virtual, pero no tardó en notar que el estudiante debía observarlo en tres dimensiones.

En 2021, retomaron por completo las clases presenciales a partir de grupos pequeños por las medidas de bioseguridad. Además, se sumó una buena noticia: 'Inside Ballet' consiguió un nuevo local. "Ha agarrado firmeza, pero ha requerido constancia y trabajo del equipo completo, solo no habría podido", añadió. Para ello, Leonardo distinguió el apoyo de su maestra Sonia Fajardo, quien lo formó en sus años de estudiante. Cuando entraba en una situación sin salida, preguntaba qué haría ella en su lugar y la llamaba.

¿Qué espera Leonardo de su futuro?

El bailarín venezolano aspira a que 'El Cascanueces' se convierta en una tradición para todos los ciudadanos de Lima y que aumente el gusto por el ballet. "Quiero que la gente espere ansiosa ver una de las obras que une arte y espíritu navideño de la forma más potente posible. Que lo tengan acá en el corazón de Lima Norte", dijo. Es por ello que apuesta por cautivar tanto a niños como a padres para que se sumen a clases en su escuela u otra academia.

De ser así, Leonardo explicó que el bailarín de ballet requiere bastante constancia y compromiso para desarrollar las habilidades necesarias. Construir la rutina representa un reto para los niños e incluso para sus padres. A veces, muchos estudiantes renuncian por las complicaciones.

