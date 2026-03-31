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Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Huacho hoy, según IGP

El sismo de hoy se registró a 43 kilómetros al oeste de Huacho y se produjo a una profundidad de 43 km., según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima
Sismo de magnitud 4,0 se sintió en Lima | Composición LR

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 19.48 a. m. a 43 kilómetros al oeste de Huacho, en Lima. El temblor de este martes 31 de marzo tuvo una profundidad de 43 kilómetros, según reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud 4,0 en Lima.

Sismo de magnitud 4,0 en Lima.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor del martes 31 de marzo se localizó a 31 kilómetros al oeste de Huacho, Huaura, en el departamento de Lima.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecederos: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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