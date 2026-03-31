"Lo único que esperamos aquí es la muerte de nuestros bebés", lamentó entre lágrimas una madre que denunció el fallecimiento de su hijo debido a presuntas malas prácticas, falta de médicos y medicamentos en el hospital de la red EsSalud José Cayetano Heredia. Bajo este panorama, un grupo de padres protestó en los exteriores del principal hospital de Piura la tarde del martes 31 de marzo. Ellos anunciaron que contratarían un abogado para proceder con la denuncia.

"No hay fármacos, no hay profesionales... Mi hija (fallecida) necesitaba una gastropediatra; traje a una especialista que dio instrucciones, pero luego contrajo una infección. Solicité una referencia a Lima porque no había personal calificado aquí, se hizo la derivación, pero nunca hubo respuesta, y mi bebé murió", relató Milena Pacherres, quien perdió a su hija el pasado 16 de marzo por una infección hospitalaria.

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Reclamos de padres tras el fallecimiento de sus bebés

En esa línea, el esposo de Pacherres señaló que han observado a enfermeras manipulando sus celulares y luego atendiendo a los bebés o administrando medicamentos, lo cual representaría un riesgo para los neonatos. "Nuestra niña ya no necesita nada porque ha descansado, pero otros niños sí lo requieren."

Por su parte, Cristian Silva explicó que, junto a su esposa, tuvo mellizos. A los dos días, uno de ellos necesitó una operación debido a una perforación intestinal, desde ese momento, el estado de salud del bebé empeoró.

"Desarrolló una infección adquirida en el hospital, solicitaron medicamentos que no estaban disponibles y que costaban 600 soles. Cuando entrábamos al hospital, nos pedían que cambiáramos de batas y, al salir, debíamos desecharlas. Las enfermeras ingresaban sin problemas... Le administraron medicamentos que no tenían efecto, y nos enviaron a un especialista", detalló Silva.

El niño falleció el pasado domingo. Ahora, el padre mencionó que le informaron que su otro bebé podría tener también una infección hospitalaria. "Nos han solicitado una jeringa que solo se encuentra en Lima, cuesta 55 soles y se debe cambiar diariamente", agregó el hombre.

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Neonatos sobreviviendo

Estrella Villegas contó que su bebé lleva 80 días hospitalizada tras contraer una bacteria en el hospital que afectó sus pulmones. Como consecuencia, sufrió una hemorragia cerebral. Denunció la escasez de medicamentos y personal de enfermería.

"Me pidieron una resonancia, luché por conseguirla en un centro privado. Hasta el momento no la ha evaluado un neurocirujano, ella necesita uno especializado en pediatría. Requiere una válvula y me dicen que no hay. El tiempo pasa y solo me piden esperar. Nosotros tenemos que traer a los especialistas", concluyó Villegas.

Respuesta institucional

Frente a las versiones divulgadas en redes sociales y las preocupaciones expresadas por varios padres, la Red Asistencial EsSalud Piura informó que “en lo que va del año, no se ha reportado ningún caso relacionado con infecciones adquiridas en el hospital (IAAS). En el Hospital III José Cayetano Heredia se siguen rigurosamente los protocolos de bioseguridad, con vigilancia epidemiológica constante y atención especializada en neonatología, garantizando condiciones seguras y controladas para la atención de los recién nacidos”.

Con respecto a las complicaciones neonatales, respondieron que son de alta complejidad, como prematuridad extrema, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas y graves problemas neurológicos. Estas condiciones, según argumenta la institución, requieren cuidados intensivos altamente especializados, monitoreo continuo y la intervención de equipos multidisciplinarios de salud.

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