Dos niños perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

El jefe del área de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, Alex Jaramillo, informó que la región registra un brote de 58 casos de tos ferina, enfermedad respiratoria que puede ser mortal en menores de edad.

“Todas las semanas se están presentando nuevos casos. La provincia más afectada es Cusco, con 27 contagios, seguida de Urubamba, Calca, Espinar, Quispicanchi y Canas. Solo cinco provincias aún no han reportado casos”, precisó el funcionario.

Dos niños fallecidos

El especialista lamentó que se hayan producido dos fallecimientos en niños menores de cinco años, registrados hace aproximadamente un mes. “Es una enfermedad prevenible con la vacuna que se aplica a los dos, cuatro y seis meses, con refuerzos al año y al año y medio. Son cinco dosis que todo niño debe recibir”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la cobertura de vacunación en la región Cusco no es la adecuada. “Algunos apenas completan las tres primeras dosis, pero no acuden a los refuerzos. Este es un llamado de atención a los padres de familia: somos corresponsables de la salud de nuestros hijos”, enfatizó.

En cuanto a los casos confirmados, detalló que 35 corresponden a niños, 3 a adolescentes, 10 a jóvenes y 10 a adultos, mientras que 11 menores y 2 adultos permanecen hospitalizados.

El médico recordó que la tosferina se transmite a través de las gotas de saliva al toser o estornudar. “Nadie está libre de esta enfermedad, pero los más vulnerables son los niños. La vacuna no impide el contagio, pero sí reduce el riesgo de complicaciones”, concluyó.

Dos casos en colegio privado

Asimismo, se confirmó dos casos en una institución educativa privada de la ciudad del Cusco, en la que los pacientes tuvieron que ser aislados, como manifiesta los protocolos, y el resto de alumnos pasaron evaluaciones de descarte.