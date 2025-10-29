HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Aumentan los casos de tos ferina en Cusco: 58 contagios y dos muertes en menores de edad

El jefe del área de Epidemiología de la Geresa informó que la enfermedad afecta principalmente a niños no vacunados. Exhortan a los padres a completar las cinco dosis del esquema de inmunización.

Dos niños perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
Dos niños perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

El jefe del área de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, Alex Jaramillo, informó que la región registra un brote de 58 casos de tos ferina, enfermedad respiratoria que puede ser mortal en menores de edad.

“Todas las semanas se están presentando nuevos casos. La provincia más afectada es Cusco, con 27 contagios, seguida de Urubamba, Calca, Espinar, Quispicanchi y Canas. Solo cinco provincias aún no han reportado casos”, precisó el funcionario.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

lr.pe

Dos niños fallecidos

El especialista lamentó que se hayan producido dos fallecimientos en niños menores de cinco años, registrados hace aproximadamente un mes. “Es una enfermedad prevenible con la vacuna que se aplica a los dos, cuatro y seis meses, con refuerzos al año y al año y medio. Son cinco dosis que todo niño debe recibir”, explicó.

Sin embargo, advirtió que la cobertura de vacunación en la región Cusco no es la adecuada. “Algunos apenas completan las tres primeras dosis, pero no acuden a los refuerzos. Este es un llamado de atención a los padres de familia: somos corresponsables de la salud de nuestros hijos”, enfatizó.

En cuanto a los casos confirmados, detalló que 35 corresponden a niños, 3 a adolescentes, 10 a jóvenes y 10 a adultos, mientras que 11 menores y 2 adultos permanecen hospitalizados.

El médico recordó que la tosferina se transmite a través de las gotas de saliva al toser o estornudar. “Nadie está libre de esta enfermedad, pero los más vulnerables son los niños. La vacuna no impide el contagio, pero sí reduce el riesgo de complicaciones”, concluyó.

PUEDES VER: Autoridades retiran lote contaminado de anestésico 'Edetoxin' en farmacias de Cusco

lr.pe

Dos casos en colegio privado

Asimismo, se confirmó dos casos en una institución educativa privada de la ciudad del Cusco, en la que los pacientes tuvieron que ser aislados, como manifiesta los protocolos, y el resto de alumnos pasaron evaluaciones de descarte.

Notas relacionadas
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Autoridades retiran lote contaminado de anestésico 'Edetoxin' en farmacias de Cusco

Autoridades retiran lote contaminado de anestésico 'Edetoxin' en farmacias de Cusco

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

LEER MÁS
Se registra fuerte incendio en Escuela de Suboficiales PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro

Se registra fuerte incendio en Escuela de Suboficiales PNP de Puente Piedra: 6 unidades de bomberos atienden el siniestro

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

Rendían culto a Chucky y la Santa Muerte: caen presuntos sicarios de chofer 'Brujito' en el Callao

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras detectar partículas extrañas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025