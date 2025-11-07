HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Unsaac en huelga hace 27 días: catedráticos piden aumento de remuneraciones

Catedráticos exigen que se cumpla la homologación de sus salarios con los magistrados del Poder Judicial. También solicitan mayor presupuesto para las universidades públicas.

Representantes de los docentes están en Lima a espera de una mesa de diálogo. Foto: Luis Álvarez - La República.
Representantes de los docentes están en Lima a espera de una mesa de diálogo. Foto: Luis Álvarez - La República.

Los docentes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) se mantienen en huelga hace 27 días, plegados a una medida nacional. El catedrático Alcides Castillo Peña, miembro del Comité de Lucha del Sindicato de Docentes de la Unsaac, informó que la secretaria general del gremio, Lida Cuaresma, está en Lima realizando gestiones ante el Congreso y el Poder Ejecutivo, con el fin de encontrar una pronta solución.

Castillo explicó que la principal exigencia de los docentes es que se respete y mejore el presupuesto destinado a las universidades públicas, advirtiendo que la creación de nuevas instituciones sin un incremento presupuestal pone en riesgo la sostenibilidad de las existentes. “Corremos el riesgo de que el próximo año se nos recorte el presupuesto cuando entren en operación las nuevas universidades”, señaló.

Universidades del Cusco: más de 30 casos de acoso evidencian fallas en la atención a víctimas

Otro punto central de la demanda es la homologación de remuneraciones con los jueces del Poder Judicial, un pedido que, según el dirigente, se mantiene sin atención desde hace 40 años. Asimismo, reclamó la falta de procesos de cambio de nivel para docentes con más de 20 o 30 años de servicio que buscan ser reconocidos como docentes ordinarios.

Esperan conformación de mesa de diálogo

El dirigente también alertó que más del 40% del presupuesto de la UNSAAC es generado por los propios docentes a través de actividades como posgrados, centros de idiomas y servicios de extensión, lo que evidencia una tendencia a la “privatización interna” de la universidad.

Finalmente, Castillo indicó que una delegación de 40 docentes se encuentra en Lima dialogando con representantes del Congreso, del Ejecutivo y de la Sunedu, con la expectativa de instalar una mesa de diálogo nacional. “Creemos que la próxima semana este asunto debe resolverse; si se concreta el diálogo, podríamos suspender la huelga”, expresó.

