Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Sociedad

Despiste de bus en Cusco deja tres personas fallecidas: familiares denuncian robo de pertenencias

Accidente ocurrió en la provincia de Espinar en horas de la madrugada. Bus partió de la ciudad de Arequipa y tenía como destino el distrito de Santo Tomás en Chumbivilcas.

Accidente ocurrió a la altura del centro poblado de Chisicata. Foto: difusión.
El despiste de un bus interprovincial en la región Cusco dejó el saldo de tres personas fallecidas y catorce heridos. La unidad vehicular se dirigía desde la ciudad de Arequipa hacia el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, Cusco. Familiares de las víctimas denunciaron el robo de pertenencias y la falta de seguridad.

El accidente ocurrió cerca de la 1 a.m. de este 9 de noviembre a la altura del centro poblado de Chisicata, en la provincia cusqueña de Espinar. Por causas que son materia de investigación, la unidad siniestrada, de placa VAX-957, se despistó y terminó volcada a un lado de la carretera. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar por serenos del distrito.

PUEDES VER: Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

El bus de la empresa Rayo Dorado partió con un total de 41 pasajeros, de los cuales tres fallecieron y catorce terminaron heridos. Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Edwin Vega Guevara (40) y Dora Gutiérrez Quispe (45), un tercero está por identificar. Hay dos heridos graves.

Denuncian robo de pertenencias a heridos

Familiares de los heridos denunciaron el robo de pertenencias. Betty Huachaco COlque, declaró al medio Página 17 de Espinar que a su hermano le sustrajeron cerca de diez mil soles y un celular. "Que sea conscientes y lo devuelvan, para poder solventar su tratamiento", señaló la ciudadana.

Huachaco Colque añadió que la empresa tendría prácticas poco seguras. Afirmó que ella viajó la semana pasada en la misma ruta y que su bus iba a excesiva velocidad, salvándose dos veces de accidentarse.

