HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Sociedad

Chiclayo: familia de joven estilista pide que su muerte no quede impune

Alisson Arribasplata (20) fue hallada sin vida en su cuarto de San Juan de Miraflores, en Lima. Desde Chiclayo sus parientes levantaron su voz para exigir justicia.

Familiares exigen a autoridades dar con los dos sospechosos. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Familiares exigen a autoridades dar con los dos sospechosos. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Tras el arribo de los restos mortales de Alisson Arribasplata Díaz (20) a su natal Chiclayo este viernes 29 de agosto, su familia volvió a levantar su voz para exigir a la Policía Nacional que acelere las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de la joven estilista.

Desde la vivienda en la que Alisson compartió gratos momentos con su familia (sector de Villa Hermosa del distrito de José Leonardo Ortiz), su tía Edith Díaz demandó a las autoridades dar con las identidades y paraderos de los dos hombres con los que su sobrina pasó sus últimos minutos. Ellos son los principales sospechosos de la muerte y presunto feminicidio.

PUEDES VER: Escolar víctima de bullying es hospitalizado tras recibir golpiza en colegio de Chiclayo

lr.pe

"Exigimos justicia para Alisson. Estos hombres malos que le hicieron daño tienen que ser enviados a la cárcel para evitar que más jóvenes mueran en sus manos (...). Mi sobrina había ido a Lima para especializarse y luego ir a trabajar al extranjero. No es justo que su vida sea apagada de esta forma", declaró la señora Edith Díaz a La República.

El caso bajo investigación de las autoridades

El cuerpo de Alisson Arribasplata fue hallado la noche del último miércoles 27 de agosto en el interior de la habitación que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

Horas antes, la joven había sido vista en compañía de dos hombres y en un estado de vulnerabilidad absoluta, casi sin poder mantenerse de pie. Esto quedó registrado por cámaras de seguridad de los vecinos, cuyas imágenes ya las tiene la PNP.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 31 de agosto: los horarios y zonas afectadas, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, este 31 de agosto: los horarios y zonas afectadas, según Ensa

LEER MÁS
Impactante accidente en la Panamericana Norte: Triple choque en curva de Vía Evitamiento de Chiclayo deja tres heridos de gravedad

Impactante accidente en la Panamericana Norte: Triple choque en curva de Vía Evitamiento de Chiclayo deja tres heridos de gravedad

LEER MÁS
Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

Documental del Papa León XIV 'De Chiclayo al Vaticano' se estrena en Perú: ¿en qué cines se puede ver?

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Peruano busca acelerar procesos judiciales con novedoso proyecto IA y transformar el sistema legal : “Hay personas que se pasan la vida buscando justicia"

Peruano busca acelerar procesos judiciales con novedoso proyecto IA y transformar el sistema legal : “Hay personas que se pasan la vida buscando justicia"

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Del Callao a los Emiratos Árabes Unidos: escolares crean un sofisticado robot para traducir el lenguaje de señas

Del Callao a los Emiratos Árabes Unidos: escolares crean un sofisticado robot para traducir el lenguaje de señas

LEER MÁS
¿Cuándo son las vacaciones, feriados y festivos para los estudiantes del Perú? Esto dice el Calendario Cívico Escolar de Minedu

¿Cuándo son las vacaciones, feriados y festivos para los estudiantes del Perú? Esto dice el Calendario Cívico Escolar de Minedu

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota