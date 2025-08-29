Chiclayo: familia de joven estilista pide que su muerte no quede impune

Tras el arribo de los restos mortales de Alisson Arribasplata Díaz (20) a su natal Chiclayo este viernes 29 de agosto, su familia volvió a levantar su voz para exigir a la Policía Nacional que acelere las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de la joven estilista.

Desde la vivienda en la que Alisson compartió gratos momentos con su familia (sector de Villa Hermosa del distrito de José Leonardo Ortiz), su tía Edith Díaz demandó a las autoridades dar con las identidades y paraderos de los dos hombres con los que su sobrina pasó sus últimos minutos. Ellos son los principales sospechosos de la muerte y presunto feminicidio.

"Exigimos justicia para Alisson. Estos hombres malos que le hicieron daño tienen que ser enviados a la cárcel para evitar que más jóvenes mueran en sus manos (...). Mi sobrina había ido a Lima para especializarse y luego ir a trabajar al extranjero. No es justo que su vida sea apagada de esta forma", declaró la señora Edith Díaz a La República.

El caso bajo investigación de las autoridades

El cuerpo de Alisson Arribasplata fue hallado la noche del último miércoles 27 de agosto en el interior de la habitación que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

Horas antes, la joven había sido vista en compañía de dos hombres y en un estado de vulnerabilidad absoluta, casi sin poder mantenerse de pie. Esto quedó registrado por cámaras de seguridad de los vecinos, cuyas imágenes ya las tiene la PNP.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.