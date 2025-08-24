UNT anula resultados de examen de Medicina 2026-1: ¿qué postulantes fueron afectados y qué pasará con ellos?

Los postulantes a otras carreras que rindieron el examen UNT el 23 de agosto no serán afectados | Siente Trujillo / UNT | Composición LR

La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ha decidido anular los resultados del examen de admisión 2026-1 para la carrera de Medicina, rendido el último sábado 23 de agosto, tras detectarse que no se cumplieron con los parámetros del control de calidad para garantizar resultados transparentes y confiables.

Esta decisión fue adoptada tras una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde también se definieron los pasos a seguir para dar una nueva oportunidad de evaluación a los postulantes afectados. La medida no afecta a los aspirantes a las restantes carreras de las modalidades A y C que rindieron la prueba en la fecha mencionada.

¿Qué postulantes son afectados por anulación del examen de Medicina UNT?

De acuerdo con el comunicado de la UNT, se acordó no aprobar los resultados del examen de admisión 2026-1 para los postulantes a la carrera de Medicina en la modalidad Ordinario. El motivo fue que dichos resultados no superaron las pruebas de verificación y consistencia que se aplican como parte del control de calidad establecido en los procedimientos internos de la casa de estudios.

Comunicado de la Universidad Nacional de Trujillo sobre el examen de admisión del 23 de agosto

Este no es el caso para los postulantes a las demás carreras de las Áreas A y C, tanto en modalidad Ordinario como en 5to de Secundaria, cuyos resultados ya han sido validados y aprobados tras cumplir satisfactoriamente con las revisiones antes mencionadas.

¿Cuándo sería el nuevo examen de Medicina UNT 2026-1?

La Universidad Nacional de Trujillo adelantó que los postulantes a Medicina de la modalidad Ordinario deberán rendir un nuevo examen de admisión en una fecha y hora aún por confirmar. La propuesta de la Dirección de Admisión, aprobada por el Consejo, establece un plazo de 15 días para realizar dicha evaluación, que será totalmente gratuita.

Examen de admisión UNT 2026-1: ¿cómo revisar los resultados?

La UNT ya publicó los resultados del examen de admisión para los postulantes a las carreras de las áreas A y C, que puedes ver en el siguiente link oficial. Entretanto, los aspirantes de las áreas B y D rendirán la prueba este domingo 24 de agosto, y se espera que sus resultados salgan algunas horas después.

