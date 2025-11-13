HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿El viernes 14 de noviembre hay clases presenciales o virtuales en colegios peruanos? Lo que indica Minedu por paro de transportistas

Un sector del gremio de transportistas acatará una nueva jornada de paralizaciones este 14 de noviembre en Lima y Callao. Algunos de ellos indicaron que partirán desde diversos puntos de la capital como Puente Acho y Puente Piedra para llegar al Cercado de Lima.

¿Clases presenciales o virtuales este 14 de noviembre? Esto dice Minedu
¿Clases presenciales o virtuales este 14 de noviembre? Esto dice Minedu

Este viernes 14 de noviembre, varios gremio de transportistas realizará una nueva jornada de paralizaciones en señal de protesta contra las continuas extorsiones y asesinatos que vienen sufriendo en el sector, así como, según indican, las insuficientes medidas del gobierno actual para combatirlas.

En este contexto, padres de familia y alumnos de los colegios de Lima y Callao se preguntan cuál será la disposición del Ministerio de Educación (Minedu) respecto a la virtualidad o presencialidad de las clases, dado que en anteriores ocasiones se han dispuesto ambas medidas en las distintas fechas. Al respecto, Minedu anunció que, esta vez, las clases se desarrollarán de manera virtual.

Minedu suspende clases presenciales ante paro de transportistas

Las movilizaciones se desarrollarán desde las primeras horas del día y se prevé que afecten la circulación en Lima y Callao, por lo que se dispuso la medida de la suspensión de la presencialidad en todos los colegios la capital y el primer puerto con la finalidad de "resguardar la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa", anunciaron a través de un comunicado en sus redes oficiales.

Minedu aclara si habrá clases virtuales o presenciales por paro de transporte. Foto: Minedu

Minedu aclara si habrá clases virtuales o presenciales por paro de transporte. Foto: Minedu

Universidades disponen clases virtuales este 14 de noviembre por paro

Tal como se establecieron las disposiciones para las instituciones educativas durante las protestas del 14 de noviembre, las universidades también detallaron cómo será su jornada para ese día.

  • Pontificia Universidad Católica el Perú: La casa de estudios informó que las actividades académicas se llevarán a cabo desde casa a fin de priorizar la integridad de los estudiantes.
  • Universidad Nacional de Ingeniería: UNI informó que el miércoles 15 de octubre todas las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera virtual.
  • Universidad del Pacífico: Las clases de pregrado, postgrado, escuela preuniversitaria e idiomas, se desarrollarán de manera virtual.

Se espera que en el transcurso de las horas más casas de estudio anuncien las medidas que tomarán al respecto.

