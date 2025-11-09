La Policía Nacional del Perú logró desarticular una banda criminal que operaba en San Juan de Lurigancho dedicada a la extorsión de empresas de transporte y comerciantes de la zona. La organización, compuesta por adultos y menores de edad operaba bajo distintos nombres para duplicar o triplicar los cobros. Durante el operativo se incautaron armas de fuego y dinero producto de estas extorsiones.

El seguimiento, que se extendió por 25 días con el apoyo de drones infrarrojos, permitió conocer las rutas que los delincuentes utilizaban para recibir el dinero y capturar a cinco de sus integrantes. Entre los detenidos se encuentran tres menores de 14, 16 y 17 años, un adolescente de 18 y un adulto de 41 años identificado como Sebastián Gómez Cabrera. La intervención evitó que se consumara un pago que estaba programado para el día de la captura.

PNP incauta dinero y celulares a banda de extorsionadores. Foto: PNP

Banda utilizaba menores para evadir responsabilidades

El general PNP Marco Antonio Conde Cuéllar explicó que la banda estaba dirigida por adultos que reclutaban a menores de edad para diversas tareas. “Estas bandas u organizaciones criminales utilizan a los menores de edad para no tener las responsabilidades que podría tener una persona adulta”, explicó. Los menores involucrados han sido puestos a disposición de la Fiscalía de la Familia, mientras que los adultos enfrentarán cargos penales por extorsión y sicariato.

Entre las empresas víctimas de la organización se encuentran Santa Catalina y Etusa, a quienes se les exigían montos que oscilaban entre 5.000 y más de 10.000 soles. De acuerdo con las investigaciones, los integrantes actuaban de manera coordinada: “Estos sujetos, de la misma salida de la empresa Etusa, se desplazan dirigiendo con un teléfono celular a los encargados del cobro de dinero. Luego este lo deja sobre una escalera; más tarde, otro baja provisto de armas de fuego y regresa a lo más alto del cerro”, explicó.

Múltiples modalidades de extorsión y seguimiento policial

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama explicó que la organización cambiaba constantemente de nombre con el fin de cobrar varias veces a las mismas víctimas. “Esta es una banda que adquiere diferentes tipos de nombres, con la finalidad de poder exigir tres a cuatro veces el mismo monto, como si fuesen bandas diferentes”, señaló el oficial. Agregó que los delincuentes no solo utilizaban sistemas virtuales para recibir el dinero, sino que también realizaban los cobros de manera presencial. “Hemos podido conocer las rutas que estos criminales vienen utilizando para recibir el dinero”, precisó.

Durante los allanamientos, la Policía encontró un teléfono celular que estaría vinculado a los mensajes de extorsión que recibía la fiscal Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho. “En una de las casas allanadas se encontró un IMEI (celular) vinculado a un número desde el cual salen los mensajes extorsivos que le llegan a la representante del Ministerio Público, pero esto aún está en materia de investigación”, explicó Montúfar.

El operativo culminó en la avenida Mariátegui, luego de un seguimiento en el que los implicados intentaron huir al notar la presencia de drones policiales. “Estos sujetos, al darse cuenta de los drones, abordaron un vehículo, en el cual fueron capturados, a la altura de la avenida Mariátegui”, indicó el coronel. En la intervención se incautaron dos armas de fuego y se detuvo a las cinco personas señaladas.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

