HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policía desarticula banda de extorsionadores en SJL: utilizaban a menores para cobrar cupos a transportistas

La intervención de la PNP permitió la captura de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, así como la incautación de armas de fuego y celulares, tras 25 días de seguimiento con drones.

Capturan a banda de extorsionadores que usaba menores en SJL
Capturan a banda de extorsionadores que usaba menores en SJL | PNP

La Policía Nacional del Perú logró desarticular una banda criminal que operaba en San Juan de Lurigancho dedicada a la extorsión de empresas de transporte y comerciantes de la zona. La organización, compuesta por adultos y menores de edad operaba bajo distintos nombres para duplicar o triplicar los cobros. Durante el operativo se incautaron armas de fuego y dinero producto de estas extorsiones.

El seguimiento, que se extendió por 25 días con el apoyo de drones infrarrojos, permitió conocer las rutas que los delincuentes utilizaban para recibir el dinero y capturar a cinco de sus integrantes. Entre los detenidos se encuentran tres menores de 14, 16 y 17 años, un adolescente de 18 y un adulto de 41 años identificado como Sebastián Gómez Cabrera. La intervención evitó que se consumara un pago que estaba programado para el día de la captura.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PNP incauta dinero y celulares a banda de extorsionadores. Foto: PNP

PNP incauta dinero y celulares a banda de extorsionadores. Foto: PNP

PUEDES VER: Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

lr.pe

Banda utilizaba menores para evadir responsabilidades

El general PNP Marco Antonio Conde Cuéllar explicó que la banda estaba dirigida por adultos que reclutaban a menores de edad para diversas tareas. “Estas bandas u organizaciones criminales utilizan a los menores de edad para no tener las responsabilidades que podría tener una persona adulta”, explicó. Los menores involucrados han sido puestos a disposición de la Fiscalía de la Familia, mientras que los adultos enfrentarán cargos penales por extorsión y sicariato.

Entre las empresas víctimas de la organización se encuentran Santa Catalina y Etusa, a quienes se les exigían montos que oscilaban entre 5.000 y más de 10.000 soles. De acuerdo con las investigaciones, los integrantes actuaban de manera coordinada: “Estos sujetos, de la misma salida de la empresa Etusa, se desplazan dirigiendo con un teléfono celular a los encargados del cobro de dinero. Luego este lo deja sobre una escalera; más tarde, otro baja provisto de armas de fuego y regresa a lo más alto del cerro”, explicó.

PUEDES VER: Extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025, advierte Vicente Tiburcio

lr.pe

Múltiples modalidades de extorsión y seguimiento policial

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama explicó que la organización cambiaba constantemente de nombre con el fin de cobrar varias veces a las mismas víctimas. “Esta es una banda que adquiere diferentes tipos de nombres, con la finalidad de poder exigir tres a cuatro veces el mismo monto, como si fuesen bandas diferentes”, señaló el oficial. Agregó que los delincuentes no solo utilizaban sistemas virtuales para recibir el dinero, sino que también realizaban los cobros de manera presencial. “Hemos podido conocer las rutas que estos criminales vienen utilizando para recibir el dinero”, precisó.

Durante los allanamientos, la Policía encontró un teléfono celular que estaría vinculado a los mensajes de extorsión que recibía la fiscal Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho. “En una de las casas allanadas se encontró un IMEI (celular) vinculado a un número desde el cual salen los mensajes extorsivos que le llegan a la representante del Ministerio Público, pero esto aún está en materia de investigación”, explicó Montúfar.

El operativo culminó en la avenida Mariátegui, luego de un seguimiento en el que los implicados intentaron huir al notar la presencia de drones policiales. “Estos sujetos, al darse cuenta de los drones, abordaron un vehículo, en el cual fueron capturados, a la altura de la avenida Mariátegui”, indicó el coronel. En la intervención se incautaron dos armas de fuego y se detuvo a las cinco personas señaladas.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

LEER MÁS
Trasladan 252 presos peligrosos a cárceles de Challapalca Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2

Trasladan 252 presos peligrosos a cárceles de Challapalca Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2

LEER MÁS
Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

Ministerio Público reporta 56 choferes asesinados y 30 mil extorsiones denunciadas en Lima y Callao en 2025

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

LEER MÁS
Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025