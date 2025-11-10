¿En qué distritos de Lima Metropolitana y Callao será obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?
Las sanciones por incumplir esta norma del MTC sobre el uso obligatorio de chalecos ascienden a S/428 e implican la retención del vehículo, así como la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, lo que afecta su historial.
Desde el último domingo 9 de noviembre, las sanciones por no portar el chaleco distintivo con el número de placa en motocicletas se aplican únicamente en zonas declaradas en estado de emergencia de Lima Metropolitana y Callao. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC, mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1216 y el Reglamento Nacional de Tránsito. Las multas por incumplir esta disposición ascienden a S/428, monto equivalente al 8% de la UIT, y conllevan, además, la retención del vehículo y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.
El decreto incorpora precisiones técnicas sobre los cascos de seguridad y lentes protectores que deben usar los motociclistas, con el fin de mejorar la seguridad en la conducción. A partir de ahora, los conductores podrán utilizar visores de diferentes tonalidades —no necesariamente transparentes— siempre que estos formen parte del diseño original de un casco certificado de fábrica. Además, se elimina la restricción que impedía añadir accesorios o piezas que cubran parcialmente el rostro, permitiendo elementos que protejan del viento, el polvo o partículas del ambiente, sin afectar la visibilidad.
¿En qué distritos de Lima y Callao es obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?
Debido al Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC y al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, todas las personas que conduzcan motocicletas en los 43 distritos de Lima Metropolitana y los 7 del Callao deberán usar chalecos de manera obligatoria.
Lima Metropolitana
- Ancón
- Ate
- Barranco
- Breña
- Carabayllo
- Chaclacayo
- Chorrillos
- Cieneguilla
- Comas
- El Agustino
- Independencia
- Jesús María
- La Molina
- La Victoria
- Lima (Cercado de Lima)
- Lince
- Los Olivos
- Lurigancho (Chosica)
- Lurín
- Magdalena del Mar
- Miraflores
- Pachacámac
- Pucusana
- Pueblo Libre (Magdalena Vieja)
- Puente Piedra
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- Rímac
- San Bartolo
- San Borja
- San Isidro
- San Juan de Lurigancho
- San Juan de Miraflores
- San Luis
- San Martín de Porres
- San Miguel
- Santa Anita
- Santa María del Mar
- Santa Rosa
- Santiago de Surco
- Surquillo
- Villa El Salvador
- Villa María del Triunfo
Callao
- Bellavista
- Carmen de la Legua-Reynoso
- Callao
- La Perla
- La Punta
- Mi Perú
- Ventanilla
¿Por qué se modificó la norma sobre el uso de chalecos y cascos en motocicleta?
Según el MTC, esta norma se modificó con el fin de armonizar las medidas de control vehicular con la seguridad ciudadana, especialmente en zonas donde se ha registrado delitos cometidos a bordo de motocicletas. Con la actualización del reglamento, se busca uniformizar las sanciones y limitar su aplicación únicamente a contextos de emergencia, evitando afectar a los motociclistas que cumplen con las normas de tránsito.
