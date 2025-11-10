Desde el domingo 9 de noviembre se estableció el uso obligatorio de chalecos para motociclistas. | Foto: La República/ Silvana Quiñonez

Desde el último domingo 9 de noviembre, las sanciones por no portar el chaleco distintivo con el número de placa en motocicletas se aplican únicamente en zonas declaradas en estado de emergencia de Lima Metropolitana y Callao. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC, mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1216 y el Reglamento Nacional de Tránsito. Las multas por incumplir esta disposición ascienden a S/428, monto equivalente al 8% de la UIT, y conllevan, además, la retención del vehículo y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

El decreto incorpora precisiones técnicas sobre los cascos de seguridad y lentes protectores que deben usar los motociclistas, con el fin de mejorar la seguridad en la conducción. A partir de ahora, los conductores podrán utilizar visores de diferentes tonalidades —no necesariamente transparentes— siempre que estos formen parte del diseño original de un casco certificado de fábrica. Además, se elimina la restricción que impedía añadir accesorios o piezas que cubran parcialmente el rostro, permitiendo elementos que protejan del viento, el polvo o partículas del ambiente, sin afectar la visibilidad.

¿En qué distritos de Lima y Callao es obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?

Debido al Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC y al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, todas las personas que conduzcan motocicletas en los 43 distritos de Lima Metropolitana y los 7 del Callao deberán usar chalecos de manera obligatoria.

Lima Metropolitana

Ancón

Ate

Barranco

Breña

Carabayllo

Chaclacayo

Chorrillos

Cieneguilla

Comas

El Agustino

Independencia

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lima (Cercado de Lima)

Lince

Los Olivos

Lurigancho (Chosica)

Lurín

Magdalena del Mar

Miraflores

Pachacámac

Pucusana

Pueblo Libre (Magdalena Vieja)

Puente Piedra

Punta Hermosa

Punta Negra

Rímac

San Bartolo

San Borja

San Isidro

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

San Luis

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Anita

Santa María del Mar

Santa Rosa

Santiago de Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Callao

Bellavista

Carmen de la Legua-Reynoso

Callao

La Perla

La Punta

Mi Perú

Ventanilla

¿Por qué se modificó la norma sobre el uso de chalecos y cascos en motocicleta?

Según el MTC, esta norma se modificó con el fin de armonizar las medidas de control vehicular con la seguridad ciudadana, especialmente en zonas donde se ha registrado delitos cometidos a bordo de motocicletas. Con la actualización del reglamento, se busca uniformizar las sanciones y limitar su aplicación únicamente a contextos de emergencia, evitando afectar a los motociclistas que cumplen con las normas de tránsito.

