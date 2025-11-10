HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     EN VIVO | Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
Sociedad

¿En qué distritos de Lima Metropolitana y Callao será obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?

Las sanciones por incumplir esta norma del MTC sobre el uso obligatorio de chalecos ascienden a S/428 e implican la retención del vehículo, así como la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, lo que afecta su historial.

Desde el domingo 9 de noviembre se estableció el uso obligatorio de chalecos para motociclistas.
Desde el domingo 9 de noviembre se estableció el uso obligatorio de chalecos para motociclistas. | Foto: La República/ Silvana Quiñonez

Desde el último domingo 9 de noviembre, las sanciones por no portar el chaleco distintivo con el número de placa en motocicletas se aplican únicamente en zonas declaradas en estado de emergencia de Lima Metropolitana y Callao. Así lo establece el Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC, mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1216 y el Reglamento Nacional de Tránsito. Las multas por incumplir esta disposición ascienden a S/428, monto equivalente al 8% de la UIT, y conllevan, además, la retención del vehículo y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

El decreto incorpora precisiones técnicas sobre los cascos de seguridad y lentes protectores que deben usar los motociclistas, con el fin de mejorar la seguridad en la conducción. A partir de ahora, los conductores podrán utilizar visores de diferentes tonalidades —no necesariamente transparentes— siempre que estos formen parte del diseño original de un casco certificado de fábrica. Además, se elimina la restricción que impedía añadir accesorios o piezas que cubran parcialmente el rostro, permitiendo elementos que protejan del viento, el polvo o partículas del ambiente, sin afectar la visibilidad.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

lr.pe

¿En qué distritos de Lima y Callao es obligatorio el uso de chalecos para motociclistas?

Debido al Decreto Supremo N.º 018-2025-MTC y al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, todas las personas que conduzcan motocicletas en los 43 distritos de Lima Metropolitana y los 7 del Callao deberán usar chalecos de manera obligatoria.

Lima Metropolitana

  • Ancón
  • Ate
  • Barranco
  • Breña
  • Carabayllo
  • Chaclacayo
  • Chorrillos
  • Cieneguilla
  • Comas
  • El Agustino
  • Independencia
  • Jesús María
  • La Molina
  • La Victoria
  • Lima (Cercado de Lima)
  • Lince
  • Los Olivos
  • Lurigancho (Chosica)
  • Lurín
  • Magdalena del Mar
  • Miraflores
  • Pachacámac
  • Pucusana
  • Pueblo Libre (Magdalena Vieja)
  • Puente Piedra
  • Punta Hermosa
  • Punta Negra
  • Rímac
  • San Bartolo
  • San Borja
  • San Isidro
  • San Juan de Lurigancho
  • San Juan de Miraflores
  • San Luis
  • San Martín de Porres
  • San Miguel
  • Santa Anita
  • Santa María del Mar
  • Santa Rosa
  • Santiago de Surco
  • Surquillo
  • Villa El Salvador
  • Villa María del Triunfo

Callao

  • Bellavista
  • Carmen de la Legua-Reynoso
  • Callao
  • La Perla
  • La Punta
  • Mi Perú
  • Ventanilla

PUEDES VER: Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

lr.pe

¿Por qué se modificó la norma sobre el uso de chalecos y cascos en motocicleta?

Según el MTC, esta norma se modificó con el fin de armonizar las medidas de control vehicular con la seguridad ciudadana, especialmente en zonas donde se ha registrado delitos cometidos a bordo de motocicletas. Con la actualización del reglamento, se busca uniformizar las sanciones y limitar su aplicación únicamente a contextos de emergencia, evitando afectar a los motociclistas que cumplen con las normas de tránsito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

Cae banda ‘Los feroces de Lima’ tras extorsionar a mototaxista con S/4.000 en Comas: uno de los delincuentes felicitó a policía por su captura

LEER MÁS
Primer mes de gestión de José Jerí: sigue la inseguridad y medidas son ineficaces

Primer mes de gestión de José Jerí: sigue la inseguridad y medidas son ineficaces

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS
Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

Le ofrecieron invertir en proyecto escolar y terminó perdiendo S/120.000: "Me pagarán en 45 cuotas para 2029"

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Sociedad

Asesinan a joven tras equivocarse en pagar monto de extorsión en San Juan de Miraflores: cámaras grabaron crimen

Temblor HOY, lunes 10 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Asesora víctima de plagio por Patricia Benavides fue sacada del Mininter: "Es una represalia"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025