Corte de luz programado en Arequipa se anunció a través de la página oficial de Seal. | Foto: composición de Jazmin Ceras/La República/Andina

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), encargada del suministro eléctrico en Arequipa, programó cortes de luz escalonados en diferentes zonas de los distritos de la región, desde el martes 4 hasta el viernes 7 de noviembre. La suspensión del servicio se deberá a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la mencionada empresa.

“Estamos trabajando para bridarte un servicio de calidad y garantizar su continuidad”, comunicó Seal a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Arequipa: ¿qué distritos se verán afectados?

Provincia de Arequipa : José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya y Yura

: José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya y Yura Provincia de Caylloma : Majes y Yanque

: Majes y Yanque Provincia de Camaná: Mariscal Cáceres.

Cortes de luz, martes 4 de noviembre: horarios y zonas

Los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya y Cercado tienen corte de luz programado.

Cortes de luz, miércoles 5 de noviembre: horarios y zonas

Los distritos de Cerro Colorado y Yura tienen corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

Cortes de luz, jueves 6 de noviembre: horarios y zonas

Algunas zonas de Cerro Colorado tiene corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.

Majes y Yanque, en la provincia de Caylloma, tienen corte de luz programado en diferentes horarios.

Cortes de luz, viernes 7 de noviembre: horarios y zonas

Varias zonas de Majes, en la provincia de Caylloma, tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a.m. a las 3.00 p. m.

Varias zonas de Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m. a las 2.00 p. m.