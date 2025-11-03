HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué zonas de Arequipa estarán sin luz desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre? Aquí los horarios de corte

SEAL informó que los cortes de energía eléctrica en Arequipa se presentarán de manera escalonada. Revisa las zonas que se verán afectadas.

Corte de luz programado en Arequipa se anunció a través de la página oficial de Seal.
Corte de luz programado en Arequipa se anunció a través de la página oficial de Seal. | Foto: composición de Jazmin Ceras/La República/Andina

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL), encargada del suministro eléctrico en Arequipa, programó cortes de luz escalonados en diferentes zonas de los distritos de la región, desde el martes 4 hasta el viernes 7 de noviembre. La suspensión del servicio se deberá a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la mencionada empresa.

“Estamos trabajando para bridarte un servicio de calidad y garantizar su continuidad”, comunicó Seal a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Arequipa: ¿qué distritos se verán afectados?

  • Provincia de Arequipa: José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya y Yura
  • Provincia de Caylloma: Majes y Yanque
  • Provincia de Camaná: Mariscal Cáceres.

Cortes de luz, martes 4 de noviembre: horarios y zonas

Los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya y Cercado tienen corte de luz programado.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

Cortes de luz, miércoles 5 de noviembre: horarios y zonas

Los distritos de Cerro Colorado y Yura tienen corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

Cortes de luz, jueves 6 de noviembre: horarios y zonas

Algunas zonas de Cerro Colorado tiene corte de luz programado desde las 8.00 a. m. hasta la 1.00 p. m.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

Majes y Yanque, en la provincia de Caylloma, tienen corte de luz programado en diferentes horarios.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

Cortes de luz, viernes 7 de noviembre: horarios y zonas

Varias zonas de Majes, en la provincia de Caylloma, tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a.m. a las 3.00 p. m.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

Varias zonas de Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, tienen un corte de luz programado desde las 8.00 a. m. a las 2.00 p. m.

Seal anuncia corte de luz para la primera semana de noviembre. Foto: difusión

