HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Docentes de la UNSA inician huelga indefinida por mejoras salariales y presupuesto: “No es solo por nuestros sueldos”

El secretario del sindicato de docentes de la UNSA advirtió que el recorte presupuestario podría afectar servicios como el comedor universitario. Anunciaron una movilización nacional en Lima la próxima semana.


Huelga indefinida en la UNSA: docentes exigen mayor inversión en la universidad pública. Foto: Wilder Pari/ La República.
Huelga indefinida en la UNSA: docentes exigen mayor inversión en la universidad pública. Foto: Wilder Pari/ La República.

En Arequipa, más de 25 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se quedaron sin dictado de clases de forma indefinida, luego de que los docentes se sumaran a la huelga nacional convocada por el gremio universitario.

La medida de lucha busca el aumento de salarios para los catedráticos y el incremento del presupuesto destinado a las universidades públicas. “Estamos luchando no solo por nuestros sueldos, sino por el presupuesto de la universidad, y eso tiene que ver con los servicios que reciben los alumnos”, señaló Roger Tahua, secretario del Sindicato de Docentes de la UNSA (Sudunsa).

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

El dirigente advirtió que, sin un mayor presupuesto, el próximo año podrían verse afectados servicios como el comedor universitario. Enfatizó, además, que ningún docente dictará clases durante la huelga, incluso aquellos contratados que no están afiliados al sindicato.

PUEDES VER: Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

lr.pe

Estudiantes expresan preocupación por la huelga

David Calizaya, representante del Frente de Estudiantes Generación Z, sostuvo que la medida afecta directamente a los universitarios, aunque reconoció que el reclamo de los docentes debe ser atendido por el Ejecutivo.

“Nos perjudica porque estamos a punto de terminar el año académico y existe el peligro de perderlo. Algunos alquilamos un cuarto o departamento. Otros estudiamos y trabajamos a la vez. Por eso esta situación nos preocupa”, manifestó Calizaya.

Durante el primer día de huelga no se registraron movilizaciones, pero se instalaron piquetes en las puertas de las áreas de Sociales, Biomédicas e Ingeniería. En esta última, el ingreso vehicular fue restringido, lo que motivó la presencia de efectivos policiales de la comisaría de Santa Marta para realizar una constatación.

Tras su llegada, los docentes retiraron una bambalina que impedía el acceso de vehículos. Roger Tahua aclaró que la decisión no fue por orden policial, sino “por una cuestión operativa del sindicato”. Finalmente, el dirigente anunció que la próxima semana se realizará una movilización nacional de catedráticos de universidades públicas en la ciudad de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

Docente es intervenido con 55 chips escondidos en su reloj al intentar ingresar a penal de varones en Arequipa

LEER MÁS
Puerto de Matarani suscribe adenda por US$700 millones para ampliar capacidad operativa

Puerto de Matarani suscribe adenda por US$700 millones para ampliar capacidad operativa

LEER MÁS
Joven pasó dos noches gratis en hotel de Arequipa tras pagar con Yape falso: fue detenido por la Policía

Joven pasó dos noches gratis en hotel de Arequipa tras pagar con Yape falso: fue detenido por la Policía

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huacho, según IGP

LEER MÁS
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

LEER MÁS
Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

Feminicidio en Huaral: madre y sus dos hijos son hallados sin vida en su vivienda y padrastro es detenido

LEER MÁS
Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

Actualización de estado de emergencia prohíbe dos personas en moto lineal y que oculten identidad: estas son las sanciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025