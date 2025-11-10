En Arequipa, más de 25 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se quedaron sin dictado de clases de forma indefinida, luego de que los docentes se sumaran a la huelga nacional convocada por el gremio universitario.

La medida de lucha busca el aumento de salarios para los catedráticos y el incremento del presupuesto destinado a las universidades públicas. “Estamos luchando no solo por nuestros sueldos, sino por el presupuesto de la universidad, y eso tiene que ver con los servicios que reciben los alumnos”, señaló Roger Tahua, secretario del Sindicato de Docentes de la UNSA (Sudunsa).

El dirigente advirtió que, sin un mayor presupuesto, el próximo año podrían verse afectados servicios como el comedor universitario. Enfatizó, además, que ningún docente dictará clases durante la huelga, incluso aquellos contratados que no están afiliados al sindicato.

Estudiantes expresan preocupación por la huelga

David Calizaya, representante del Frente de Estudiantes Generación Z, sostuvo que la medida afecta directamente a los universitarios, aunque reconoció que el reclamo de los docentes debe ser atendido por el Ejecutivo.

“Nos perjudica porque estamos a punto de terminar el año académico y existe el peligro de perderlo. Algunos alquilamos un cuarto o departamento. Otros estudiamos y trabajamos a la vez. Por eso esta situación nos preocupa”, manifestó Calizaya.

Durante el primer día de huelga no se registraron movilizaciones, pero se instalaron piquetes en las puertas de las áreas de Sociales, Biomédicas e Ingeniería. En esta última, el ingreso vehicular fue restringido, lo que motivó la presencia de efectivos policiales de la comisaría de Santa Marta para realizar una constatación.

Tras su llegada, los docentes retiraron una bambalina que impedía el acceso de vehículos. Roger Tahua aclaró que la decisión no fue por orden policial, sino “por una cuestión operativa del sindicato”. Finalmente, el dirigente anunció que la próxima semana se realizará una movilización nacional de catedráticos de universidades públicas en la ciudad de Lima.

