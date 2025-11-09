Una denuncia de violencia fue registrada en Ate, donde un grupo de 25 personas atacó a familias de Carlos Mariátegui, dejando ocho heridos y destruyendo viviendas. | composición LR

Una nueva denuncia de violencia se registró en el distrito de Ate, donde familias del sector Carlos Mariátegui – La Quinta Cabañita denunciaron haber sido agredidas por un grupo de aproximadamente 25 personas que intentaron sacarlos de sus viviendas sin identificarse ni mostrar orden alguna de desalojo. El hecho ocurrió el sábado 8 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, cuando los presuntos invasores irrumpieron en el asentamiento con combas, cuchillos y piedras, causando destrozos en las viviendas y dejando un saldo de ocho personas heridas, entre ellos dos adultos mayores de más de 70 años.

Según relataron los vecinos, los atacantes tumbaron puertas, lanzaron piedras y golpearon a varios residentes, mientras en el interior de las casas se encontraban menores de edad. ''Le imploré a esos chicos que no hagan esto, les rogué. Comenzaron a empujarme. Me han robado el celular, mi plata de la comida'', contó una vecina a La República. Otra señora quedó con una lesión grave en la mejilla. ''Si el alcalde hubiese venido como una persona humana a notificarnos, no hubiese sucedido. Mandaron a sus matones con combas, cuchillos... Tenemos niños y nos hemos defendido. Me cayó un ladrillazo'', indicó ella.

Los ciudadanos llamaron en repetidas ocasiones a la comisaría del sector para pedir apoyo policial, pero aseguran que no recibieron ayuda inmediata, pese a temer por su vida. ''Hicieron caso omiso, justo en el acto flagrante. Respondieron que, como era un tema de la municipalidad, ellos no tenían nada que ver. ¿En qué momento viene la policía? Un efectivo fue a la comisaría rogando que se presenten. Llegaron y atinaron a decir que no tenían por qué meterse'', manifestó una de las agraviadas. Cuando la policía llegó, los delincuentes se retiraron, pero ya había personas heridas. El comisario Ruiz les habría gritado y les habría faltado el respeto. El desalojo estaría relacionado con las obras del Cerro Candela, en el mismo distrito, con el fin de ampliar la avenida Nicolás Ayllón.

Denuncian ausencia de notificación y posible intento de desalojo irregular

Los afectados sostienen que no fueron notificados de ningún proceso de desalojo ni reubicación oficial, y aseguran que las viviendas se encuentran en un terreno de carácter privado, que no forma parte de una vía pública ni de obras municipales. De acuerdo con los vecinos, no piensan retirarse porque la zona no corresponde a las obras del Cerro Candela. A pesar de ello, indican que han sido afectados porque se quedaron sin agua y sin luz desde hace un mes.

Asimismo, los residentes señalaron que los agresores amenazaron con regresar durante la noche con maquinaria pesada para continuar con la demolición. Ante ello, las familias han decidido permanecer en el lugar y mantener vigilancia constante, pues aseguran no tener a dónde ir. Afirman que se quedarán a defender sus viviendas.

“Nosotros vivimos acá años... A otros vecinos ya los han sacado de forma matona y ahora a nosotros nos quieren sacar, que no tenemos nada que ver con los carriles ni con la obra. Viene un supuesto ingeniero en las noches, no se identifica. Vienen personas con chaleco de color anaranjado y no sabemos si son de la municipalidad. Nosotros tenemos que madrugar para cuidar nuestras casas”, expresó otra vecina de La Quinta Cabañita.

Los vecinos denunciaron que la situación los hace pernoctar con miedo de que sus pertenencias sean robadas.

La ciudadana insistió en que estarían satisfechos de llegar a un acuerdo de indeminización con las autoridades, pero que el modo en el que los trataron y el amedrentamiento no pueden justificarse: ''Queremos justicia, queremos que sean claros con nosotros, queremos que venga un representante de la municipalidad formal o el mismo alcalde que venga y nos diga las cosas claras con papeles. No pueden venir como un monopolio a tumbar todas las casas. Nosotros no somos personas ignorantes, somos personas que entendemos''.

También cuestionó que se haya puesto en peligro a los menores de edad y a las personas de avanzada edad. "¿Usted ve algún policía? ¿Ve algún sereno?" Tanto que dicen invasión, ¿cuántas viviendas no son invasión? ¿Cuántas viviendas? Nosotros tenemos nuestros documentos de por medio, pero no ha venido nadie a hablar con nosotros. No ha buscado un diálogo. Están amedrentándonos, están violando nuestros derechos e incluso están cometiendo un delito contra la vida, el cuerpo y la salud de cada persona que vive en esta quinta'', denunció. Los vecinos pidieron el resguardo de la policía en las noches, ya que son 32 familias en peligro de volver a ser atacadas.

Las armas usadas por los 25 sujetos que no se identificaron ante los vecinos.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Ate no ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido en Carlos Mariátegui – La Quinta Cabañita. Este medio ha solicitado información al área de prensa del municipio y permanece a la espera de respuesta. Por su parte, la Defensoría del Pueblo comunicó a este medio que ya se estarían tomando las acciones correspondientes para proteger a los vecinos afectados, en coordinación con distintas autoridades.

''La oficina de la Defensoría del Pueblo de Lima Este ha enviado oficios a la PNP, Fiscalia y a la Municipalidad para intervenir en los campos de su competencia, especialmente en el relacionado con la integridad de los habitantes. La municipalidad distrital no nos ha informado sobre lo actuado'', informaron.

¿Es legal lo que ocurrió?

De acuerdo con el abogado Bruno Tapia, director del Instituto Peruano de Responsabilidad Civil y docente de la Universidad de Lima, UNMSM y UPC, explicó que cualquier intento de retiro de viviendas sin orden judicial constituye una vulneración del derecho de posesión protegido por el Código Civil. “Cualquier desalojo en el Perú es por la vía judicial”, señaló, precisando que el artículo 921 prohíbe expresamente cualquier despojo arbitrario, mientras que el 920 faculta al poseedor a repeler la fuerza con la fuerza para defender su tenencia.

Tapia recordó que incluso si se tratara de terrenos ocupados informalmente, la administración municipal no puede actuar sin un procedimiento judicial o resolución firme debidamente notificada, ya que de lo contrario incurre en autotutela prohibida.

Sobre el procedimiento correcto, el especialista indicó que tanto entidades públicas como privadas deben respetar el debido procedimiento previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444), que exige notificación, derecho a defensa y resolución motivada antes de ejecutar cualquier medida coercitiva. En el ámbito judicial, recordó que el IV Pleno Casatorio Civil reafirma que ninguna restitución puede realizarse al margen de la autoridad judicial, incluso si se alega propiedad o título inscrito.

En cuanto a las acciones legales, Tapia sostuvo que las familias afectadas pueden defender su posesión conforme a los artículos 920 y 921, denunciar penalmente los hechos por delitos como usurpación, daños y lesiones, y exigir reparación civil según el artículo 1969 del Código Civil. Además, podrían presentar una acción de amparo si se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso o la inviolabilidad del domicilio.

“Aun careciendo de propiedad inscrita, la ley ampara al poseedor frente a actos de despojo y reconoce su derecho a tutela posesoria y reparación civil”, concluyó el abogado.

Antecedente: demolición en Cerro Candela

Este nuevo hecho se produce días después de que la Municipalidad de Ate demoliera viviendas en la zona de Cerro Candela, también en el marco de la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, el pasado 31 de octubre. En aquel operativo, los vecinos de Cerro Candela denunciaron que las demoliciones se realizaron sin notificación previa y que las maquinarias ingresaron acompañadas de personal de serenazgo y obreros municipales. La comuna, por su parte, sostuvo que las casas se encontraban en terrenos de uso público destinados a la obra vial.

Sobre ello, el abogado Tapia indicó: “En el caso del Cerro Candela, si las demoliciones se ejecutaron sin notificación previa, habría una vulneración del artículo 921 del Código Civil”.

Previo a ello, durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, el alcalde de Ate, Franco Vidal, generó polémica al ofrecer la demolición de una “conocida funeraria” del distrito a cambio de obtener más “200.000 likes”. En la emisión, el burgomaestre mostró videos y reaccionó a las declaraciones del exalcalde Óscar Benavides, quien lo calificó de “pandillero” y cuestionó las recientes intervenciones en el cerro Candela, zona donde días atrás ingresó maquinaria municipal para demoler viviendas como parte de un proyecto de ampliación vial.

