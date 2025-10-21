Fabiana Paez es una joven venezolana que ingresó a la carrera de Administración de Turismo en San Marcos. | Foto: composición LR/UNMSM

Fabiana Paez es una joven venezolana que ingresó a la carrera de Administración de Turismo en San Marcos. | Foto: composición LR/UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) representa una oportunidad para miles de jóvenes cada año, quienes añoran superar con un título universitario. Entre tantas conmovedoras historias, Fabiana Paez, de 18 años, puede expresar con orgullo que alcanzó el segundo lugar en la carrera de Administración de Turismo en la 'Decana de América'.

De hecho, la historia de la joven venezolana se hizo viral en TikTok cuando su familia registró su reacción al conocer los resultados del examen de admisión. Nuestra protagonista narró los métodos que la llevaron a conseguir una vacante, pese a que tuvo que dejar en segundo plano su interés por el fútbol.

La carrera por ser parte de la 'Decana de América'

Fabiana decidió que su 2025 se enfocaría en la preparación preuniversitaria. Tras acabar quinto de secundaria el año pasado, la joven venezolana se matriculó en la Academia Cemta para adquirir todo el conocimiento necesario para rendir impecablemente en el examen de admisión de octubre.

Aprovechó que su centro de estudios quedaba en el mismo distrito donde reside: El Agustino. Así, comenzó a repasar y descubrió que sus temas favoritos eran inglés, Historia del Perú, Historia Universal, Psicología, Física y Geografía. Para ello, usó las mnemotecnias, que son técnicas de memorización para recordar la información de manera más fácil.

Además, tuvo otros métodos para mejorar su preparación. "Las técnicas de estudio y los mapas mentales me ayudaron un montón. También el Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos y descansar otros 5 minutos para mantener la concentración", resaltó Fabiana en una entrevista para La República. Por ejemplo, contó que repetir sus anotaciones en voz alta le ayudaba bastante para aprender temas complejos como trigonometría, álgebra y química.

El gran sacrificio de Fabiana para entrar a la UNMSM

Nuestra protagonista desarrolló su pasión por el fútbol desde muy pequeña y, cuando llegó al Perú, no abandonó el 'deporte rey'. Fabiana destacó que logró formar parte de una convocatoria en el club Universitario de Deportes, en su sede 'Lolo Fernández' en Breña, al salir de la secundaria. Sin embargo, tuvo dificultades para organizar su tiempo.

"Me chocó un poco en el aspecto emocional y personal, porque tuve que dejarlo por los estudios preuniversitarios en la academia", aseguró la ingresante de San Marcos. Luego de descartar una gran oportunidad deportiva, optó por entrenar en un equipo local llamado 'Olimpo Perú'. De esta manera, logró disponer de un mejor horario para estudiar y entrenar.

"Me veo en otro país"

Fabiana expresó que tiene muchas expectativas para su primer año en San Marcos como 'cachimba'. Así como aspira a lograr excelentes notas, tiene un objetivo bastante claro. "Lo que más me entusiasma es el equipo de fútbol femenino", subrayó. Así, podrá combinar sus habilidades en su futura universidad.

Por otro lado, comentó su proyección a largo plazo y no dudó en apuntar a trabajar en el extranjero. Después de terminar sus estudios superior en Perú, le gustaría ejercer su carrera en Asia. "Me veo más que todo en Hong Kong, porque es un reto para mí y tengo esa meta de querer estudiar chino mandarín", señaló.

