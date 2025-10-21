HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     ¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     ¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     
Sociedad

Su pasión es el fútbol, pero logró ser segundo puesto en Administración de Turismo en San Marcos: "Me veo en Hong Kong"

Fabiana Paez es una joven venezolana que priorizó su futuro profesional, lo que le valió su ingreso a la San Marcos. Tras este logro, ya tiene un bosquejo de lo que le gustaría lograr.

Fabiana Paez es una joven venezolana que ingresó a la carrera de Administración de Turismo en San Marcos.
Fabiana Paez es una joven venezolana que ingresó a la carrera de Administración de Turismo en San Marcos. | Foto: composición LR/UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) representa una oportunidad para miles de jóvenes cada año, quienes añoran superar con un título universitario. Entre tantas conmovedoras historias, Fabiana Paez, de 18 años, puede expresar con orgullo que alcanzó el segundo lugar en la carrera de Administración de Turismo en la 'Decana de América'.

De hecho, la historia de la joven venezolana se hizo viral en TikTok cuando su familia registró su reacción al conocer los resultados del examen de admisión. Nuestra protagonista narró los métodos que la llevaron a conseguir una vacante, pese a que tuvo que dejar en segundo plano su interés por el fútbol.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

lr.pe

La carrera por ser parte de la 'Decana de América'

Fabiana decidió que su 2025 se enfocaría en la preparación preuniversitaria. Tras acabar quinto de secundaria el año pasado, la joven venezolana se matriculó en la Academia Cemta para adquirir todo el conocimiento necesario para rendir impecablemente en el examen de admisión de octubre.

Aprovechó que su centro de estudios quedaba en el mismo distrito donde reside: El Agustino. Así, comenzó a repasar y descubrió que sus temas favoritos eran inglés, Historia del Perú, Historia Universal, Psicología, Física y Geografía. Para ello, usó las mnemotecnias, que son técnicas de memorización para recordar la información de manera más fácil.

Además, tuvo otros métodos para mejorar su preparación. "Las técnicas de estudio y los mapas mentales me ayudaron un montón. También el Pomodoro, que consiste en estudiar 25 minutos y descansar otros 5 minutos para mantener la concentración", resaltó Fabiana en una entrevista para La República. Por ejemplo, contó que repetir sus anotaciones en voz alta le ayudaba bastante para aprender temas complejos como trigonometría, álgebra y química.

PUEDES VER: Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

lr.pe

El gran sacrificio de Fabiana para entrar a la UNMSM

Nuestra protagonista desarrolló su pasión por el fútbol desde muy pequeña y, cuando llegó al Perú, no abandonó el 'deporte rey'. Fabiana destacó que logró formar parte de una convocatoria en el club Universitario de Deportes, en su sede 'Lolo Fernández' en Breña, al salir de la secundaria. Sin embargo, tuvo dificultades para organizar su tiempo.

"Me chocó un poco en el aspecto emocional y personal, porque tuve que dejarlo por los estudios preuniversitarios en la academia", aseguró la ingresante de San Marcos. Luego de descartar una gran oportunidad deportiva, optó por entrenar en un equipo local llamado 'Olimpo Perú'. De esta manera, logró disponer de un mejor horario para estudiar y entrenar.

PUEDES VER: Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

lr.pe

"Me veo en otro país"

Fabiana expresó que tiene muchas expectativas para su primer año en San Marcos como 'cachimba'. Así como aspira a lograr excelentes notas, tiene un objetivo bastante claro. "Lo que más me entusiasma es el equipo de fútbol femenino", subrayó. Así, podrá combinar sus habilidades en su futura universidad.

Por otro lado, comentó su proyección a largo plazo y no dudó en apuntar a trabajar en el extranjero. Después de terminar sus estudios superior en Perú, le gustaría ejercer su carrera en Asia. "Me veo más que todo en Hong Kong, porque es un reto para mí y tengo esa meta de querer estudiar chino mandarín", señaló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en 1° puesto a Medicina en la UNMSM: obtuvo el puntaje más alto de todo el examen de admisión 2026-I

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estado de emergencia en Lima y Callao: habrá apagón eléctrico en las celdas de los centros penitenciarios

Estado de emergencia en Lima y Callao: habrá apagón eléctrico en las celdas de los centros penitenciarios

LEER MÁS
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas adultas en moto

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas adultas en moto

LEER MÁS
Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

Luis Advíncula involucrado en accidente de tránsito: lateral de la selección peruana fue denunciado tras chocar e intentar fugar en Argentina

Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

Sociedad

Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

Lima Arena: el nuevo espacio de la cultura y el entretenimiento en Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025