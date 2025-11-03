HOYSuscripcion LR Focus

Turismo

Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura anunció que Machu Picchu recibirá hasta 5.600 visitantes diarios en fechas festivas del 2026, con el fin de proteger y conservar el patrimonio arqueológico del santuario.

Ministerio de Cultura fijó que Machu Picchu tendrá un aforo máximo de 5.600 visitantes diarios en fechas festivas del 2026
Ministerio de Cultura fijó que Machu Picchu tendrá un aforo máximo de 5.600 visitantes diarios en fechas festivas del 2026 | Foto: Difusión/Composición LR

El Ministerio de Cultura (Mincul) oficializó, mediante Resolución Ministerial, el establecimiento de un aforo máximo de 5.600 visitantes diarios en la Llaqta de Machu Picchu, ubicada en la región Cusco, durante determinadas fechas festivas del año 2026. La medida forma parte de las acciones orientadas a preservar el patrimonio cultural y a equilibrar la afluencia turística en el santuario histórico.

De acuerdo con el documento publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, la ampliación del aforo busca conciliar la conservación del sitio arqueológico con la alta demanda turística que se registra en temporadas de feriados largos y festividades nacionales, asegurando al mismo tiempo una experiencia segura y organizada para los visitantes y protegiendo la integridad del patrimonio cultural de Machu Picchu.

La norma dispone la venta exclusiva de boletos a Machu Picchu a través de la web

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) será la encargada de implementar los ajustes técnicos en la plataforma y en los sistemas de control de acceso para asegurar el cumplimiento del nuevo aforo. Según los informes técnicos de la DDC Cusco y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, la ampliación del aforo en fechas específicas responde a estudios sobre la capacidad de carga del sitio y al compromiso de promover un turismo responsable y sostenible. El incremento temporal de capacidad se aplicará únicamente en las siguientes fechas:

  • 1 de enero de 2026
  • Del 2 al 5 de abril de 2026
  • Del 19 de junio al 2 de noviembre de 2026
  • Del 30 al 31 de diciembre de 2026

Durante el resto del año, el aforo máximo de Machu Picchu se mantendrá en 4.500 visitantes diarios, conforme a las políticas de gestión sostenible del sitio arqueológico y de protección del entorno natural. Asimismo, la norma dispone que la venta de boletos sea exclusivamente digital, a través del portal oficial Tu Boleto. Esta medida busca garantizar un control eficiente del ingreso, evitar la reventa y transparentar el proceso de compra. El Ministerio de Cultura reiteró su compromiso con la protección del patrimonio cultural del Perú, destacando que la medida permitirá mantener la integridad de Machu Picchu y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

