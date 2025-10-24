¿Nuevo feriado nacional en octubre?: Congreso propone un nuevo día no laborable en el 'mes morado' para trabajadores del sector público y privado

En el Congreso se presentó una iniciativa para convertir la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca en feriado nacional, sumando un día libre más al calendario oficial del Perú, que pasaría de 16 a 17. Los trabajadores del sector público y privado gozarían de este descanso con los mismos derechos que cualquier otro feriado oficial. Mediante este feriado se buscaría reconocer oficialmente la celebración del Señor Cautivo de Ayabaca, la cual atrae anualmente a miles de peregrinos en Piura. El proyecto resalta que este reconocimiento potenciaría el turismo religioso, comercio local, los servicios de la región y la economía local.

¿Cuál sería el día pactado para este nuevo feriado nacional?

El proyecto de ley N°12814/2025-CR presentado por el partido Alianza para el Progreso estipula declarar el 13 de octubre como feriado nacional no laborable, debido a que es la fecha en la que se conmemora la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. Si bien actualmente esta fecha es no laborable solo en Piura, ni aparece en el Diario Oficial El Peruano, la iniciativa busca que se reconozca en todo el Perú, brindando el mismo beneficio a trabajadores de los sectores público y privado a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según el proyecto del congresista, Idelso Manuel García Correa, la propuesta pretende fortalecer la unidad nacional, impulsar el turismo y dinamizar la economía a nivel nacional. Además, el partido Alianza para el Progreso destaca que la festividad convoca a unos 100 mil fieles cada año, evidenciando su importancia más allá de la región Piura.

La bancada de Alianza para el Progreso presentó la propuesta al Congreso. Foto: Difusión

¿Cuáles son los feriados nacionales pendientes para este 2025?

Para lo que resta del año, Perú aún contará con 5 feriados nacionales. A continuación, se detallan: