HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

¿Nuevo feriado nacional en octubre?: Congreso propone un nuevo día no laborable en el 'mes morado' para trabajadores del sector público y privado

El Congreso evalúa declarar un feriado en octubre en homenaje a una de las festividades más multitudinarias del norte, otorgando descanso a empleados del sector público y privado.

Congreso busca crear un nuevo feriado para el sector público y privado
Congreso busca crear un nuevo feriado para el sector público y privado | Foto: Andina/ Composición LR

En el Congreso se presentó una iniciativa para convertir la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca en feriado nacional, sumando un día libre más al calendario oficial del Perú, que pasaría de 16 a 17. Los trabajadores del sector público y privado gozarían de este descanso con los mismos derechos que cualquier otro feriado oficial. Mediante este feriado se buscaría reconocer oficialmente la celebración del Señor Cautivo de Ayabaca, la cual atrae anualmente a miles de peregrinos en Piura. El proyecto resalta que este reconocimiento potenciaría el turismo religioso, comercio local, los servicios de la región y la economía local.

PUEDES VER: Este próximo feriado del año 2025 en Perú será disfrutado por los trabajadores a nivel nacional, según el calendario oficial

lr.pe

¿Cuál sería el día pactado para este nuevo feriado nacional?

El proyecto de ley N°12814/2025-CR presentado por el partido Alianza para el Progreso estipula declarar el 13 de octubre como feriado nacional no laborable, debido a que es la fecha en la que se conmemora la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca. Si bien actualmente esta fecha es no laborable solo en Piura, ni aparece en el Diario Oficial El Peruano, la iniciativa busca que se reconozca en todo el Perú, brindando el mismo beneficio a trabajadores de los sectores público y privado a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según el proyecto del congresista, Idelso Manuel García Correa, la propuesta pretende fortalecer la unidad nacional, impulsar el turismo y dinamizar la economía a nivel nacional. Además, el partido Alianza para el Progreso destaca que la festividad convoca a unos 100 mil fieles cada año, evidenciando su importancia más allá de la región Piura.

La bancada de Alianza para el Progreso presentó la propuesta al Congreso. Foto: Difusión

La bancada de Alianza para el Progreso presentó la propuesta al Congreso. Foto: Difusión

PUEDES VER: Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

lr.pe

¿Cuáles son los feriados nacionales pendientes para este 2025?

Para lo que resta del año, Perú aún contará con 5 feriados nacionales. A continuación, se detallan:

  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
Notas relacionadas
Este próximo feriado del año 2025 en Perú será disfrutado por los trabajadores a nivel nacional, según el calendario oficial

Este próximo feriado del año 2025 en Perú será disfrutado por los trabajadores a nivel nacional, según el calendario oficial

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025