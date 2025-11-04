HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Este es el próximo feriado en Perú que será disfrutado por trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, según calendario oficial en 2025

Los feriados son esperados por trabajadores y estudiantes en Perú, ofreciendo oportunidades de descanso y tiempo en familia. Por ello, muchos se preguntan sobre cuál será la próxima fecha de descanso del año 2025.

Trabajadores en Perú podrán disfrutar del próximo feriado en diciembre de 2025.
Trabajadores en Perú podrán disfrutar del próximo feriado en diciembre de 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Los feriados y días no laborables suelen ser muy esperados por trabajadores y estudiantes, ya que representan una oportunidad para descansar, realizar viajes cortos o compartir tiempo en familia. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es el próximo feriado en Perú durante el 2025.

Para despejar las dudas, resulta necesario revisar el calendario oficial publicado por el Gobierno, donde se detallan todas las fechas de descanso a nivel nacional.

¿Cuál es el próximo feriado en Perú 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados, el próximo descanso a nivel nacional será el lunes 8 de diciembre de 2025, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa que se celebra en todo el país.

Sin embargo, esta no será la única fecha libre de ese mes, ya que el martes 9 de diciembre también será feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, hecho histórico que marcó la independencia del Perú y de América del Sur.

Durante ambas fechas, los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho a descanso obligatorio. En caso de que deban laborar durante esos feriados, la ley establece que recibirán una remuneración adicional o, en su defecto, podrán gozar de un día de descanso compensatorio por cada jornada trabajada.

Calendario de feriados: estos son las últimas fechas de descanso a nivel nacional

  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

Feriado o día no laborales: ¿cuáles son sus diferencias?

En el Perú, los feriados y los días no laborables no son lo mismo, aunque ambos permiten a los trabajadores disfrutar de un descanso. Los feriados están establecidos por ley y otorgan descanso obligatorio con goce de haber para todos los trabajadores del sector público y privado; si se labora en esos días, corresponde un pago adicional.

En cambio, los días no laborables son declarados por el Gobierno, principalmente para el sector público, y su recuperación depende de disposiciones internas; en el sector privado, su aplicación es opcional y debe acordarse entre el empleador y el trabajador.

