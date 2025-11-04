Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Cada 5 de noviembre, desde el año 2023, se rinde homenaje a los trabajadores municipales en el Perú. | Foto: Andina | Composición: LR

En el Perú, se ha declarado feriado no laborable este 5 de noviembre para los trabajadores municipales en todo el país, de acuerdo con la Ley Nº 31701, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida fue implantada con la finalidad de reconocer la labor que realizan los empleados de los gobiernos locales. Y aunque muchos lo confunden con un feriado nacional, solo aplica al personal de las municipalidades, tanto provinciales como distritales.

'Día del Trabajador Municipal' como conmemoración a su labor de servicio

La Ley Nº 31701 declara el 5 de noviembre de cada año como el 'Día del Trabajador Municipal', e indica que esta jornada es remunerada y considerada como laborada, lo que significa que los empleados municipales no verán afectado su salario pese a no asistir a trabajar. Sin embargo, las empresas privadas y otras entidades públicas deberán continuar con sus labores con normalidad. El objetivo de esta festividad, señala la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en su página web, es “reconocer la labor que desempeñan día a día al servicio de la ciudad y sus vecinos”.

La normativa fue promulgada el 4 de marzo de 2023 y posteriormente publicada en el Diario Oficial El Peruano. Desde entonces, cada año se rinde homenaje a quienes desempeñan funciones como limpieza pública, cuidado de áreas verdes, seguridad ciudadana, atención vecinal y gestión administrativa en los municipios del país.

El feriado, además, busca también poner en valor el papel de los gobiernos locales en el funcionamiento cotidiano de las ciudades. En muchas municipalidades se programan ceremonias de reconocimiento, actividades culturales y actos simbólicos para destacar la labor de sus trabajadores.

Actividades en conmemoración a los trabajadores municipales en el Perú

La actividad más reciente fue organizada por la MML el 4 de noviembre. Se realizó una misa y procesión en honor a San Martín de Porres, patrono de los trabajadores municipales, quien, además de ser un símbolo de humildad, es también uno de “solidaridad, servicio, orden y limpieza, valores que reflejan la esencia del trabajo municipal”, tal como afirma el MML en su página web.

Para este evento se contó con la presencia de Lida Valdivieso, en representación de Renzo Reggiardo, actual alcalde de Lima Metropolitana, quien agradeció a todos aquellos que contribuyen diariamente al desarrollo de la ciudad. De igual manera, se entregaron presentes y reconocimientos a servidores públicos con más de 20 años de servicio ininterrumpido.

¿Cuántos trabajadores municipales existen en el Perú?

En el Perú, acorde a data presentada en el 2023 por el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU), entidad creada por el INEI, existen 295.106 trabajadores municipales, de los cuales, 182.108 (61.7%) son hombres y 112.998 (38.3%) son mujeres.