Sociedad

Adulto mayor lleva desaparecido 9 días en río Ucayali y solo encontraron a su perrita en embarcación

Los rescatistas hallaron su bote a la deriva y las autoridades han declarado a Javier Zambrano como fallecido. La comunidad de Santa Rosa, Ucayali, está sorprendida por la resistencia de la mascota en el río durante más de una semana.

Una perrita fue encontrada en la embarcación de un adulto mayor que lleva más de 9 días desaparecido en el río Ucayali.
Una perrita fue encontrada en la embarcación de un adulto mayor que lleva más de 9 días desaparecido en el río Ucayali.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda del adulto mayor Javier Zambrano, un hombre de 63 años que desapareció hace nueve días tras caer al río Ucayali, en la comunidad de Santa Rosa, distrito capital de la provincia de Requena, región Loreto. Según las primeras versiones, Zambrano se dirigía en su bote hacia su chacra acompañado de su mascota cuando, por causas que aún se investigan, habría caído accidentalmente al agua. El motor de la embarcación habría quedado encendido, lo que hizo que continuara avanzando sin control.

Este jueves, tripulantes de otras embarcaciones encontraron el bote a la deriva y, en su interior, hallaron a la perrita del desaparecido, que logró sobrevivir tras varios días sola. El animal fue rescatado y se dio aviso a los familiares del hombre.

lr.pe

Las autoridades locales han declarado a Zambrano como fallecido y mantienen los trabajos de búsqueda en la zona. Los vecinos de Santa Rosa expresaron su sorpresa por la fortaleza del animal, que resistió las condiciones del río durante más de una semana.

¿Qué hacer cuando una persona es reportada como desaparecida en Perú?

Cuando una persona es reportada como desaparecida en el Perú, se activan una serie de acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y, en algunos casos, Defensa Civil o autoridades locales. A continuación te explico los pasos más comunes:

Denuncia inmediata

  • No hay que esperar 24 o 48 horas. La denuncia puede presentarse en cualquier comisaría apenas se confirme que la persona no aparece.
  • Se registra la información básica: nombre, edad, descripción física, ropa que llevaba, lugar y hora de la desaparición, número de contacto y una fotografía reciente.

Ingreso al sistema de personas desaparecidas (SIDEPED)

  • La Policía registra el caso en el Sistema de Denuncias Policiales de Personas Desaparecidas (SIDEPED), administrado por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIVBUSPD) de la Dirincri.
  • Los datos se difunden a nivel nacional para alertar a otras unidades policiales y entidades.

Activación de búsqueda

  • Se inician patrullajes, búsqueda en hospitales, morgues, terminales, carreteras y zonas cercanas al lugar de desaparición.
  • Si hay indicios de accidente (como caída al río, en tu caso), se movilizan brigadas fluviales o rescatistas especializados.
  • Se coordina con Bomberos, Marina de Guerra o autoridades locales según la zona.

Participación del Ministerio Público

  • Un fiscal puede abrir una carpeta de investigación preliminar para determinar si hubo delito (por ejemplo, homicidio, secuestro o trata).
  • Se ordenan diligencias: toma de declaraciones, revisión de cámaras, rastreo telefónico, etc.

Difusión pública

  • La PNP puede emitir una alerta de búsqueda con foto y datos de la persona.
  • En casos de menores o mujeres en riesgo, se activa el programa Alerta Amber o Alerta de Emergencia de Mujeres Desaparecidas del Ministerio de la Mujer.
