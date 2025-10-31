Familiares buscan a dirigente social de Arequipa a un mes de su desaparición | Composición LR / Jazmín Ceras | Mireia Quispe

El martes 30 de septiembre fue la última vez que Marilú Llantoy salió de su casa en Quequeña, Arequipa. Según su familia, la mujer de 55 años, dirigente social de la Asociación Peregrinos de Chapi y trabajadora de la Municipalidad de Quequeña, se despidió de su madre diciendo que iba camino al trabajo y que luego pasaría por comida para sus animales. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

“Mi mamá fue la última en verla. Le dijo que iba al trabajo y de ahí al Avelino. Nadie más la vio ese día”, relata su hermana Soledad Llantoy en conversación con La República. Desde el martes de su desaparición, la familia inició una búsqueda desesperada en los alrededores del distrito. Vecinos, amigos y voluntarios se sumaron a los recorridos, pero sin resultados. Ahora, denuncian que la Policía y las autoridades competentes no están tomando el caso con la celeridad debida, y se encuentran preocupados por el paradero de su familiar.

Un mes sin rastro de Marilú, dirigente social de Quequeña, Arequipa

Debido a esto último, la familia decidió tomar cartas en el asunto y empezar la búsqueda por su cuenta. Así, comenzaron a recoger testimonios de vecinos que aseguraban que Marilú habría sido amenazada antes de su desaparición. “Hay personas que indican que la habían amenazado de muerte. Yo no puedo precisar ni aseverar nada, pero eso ya lo hemos puesto en conocimiento de la Policía”, explicó su hermana.

Según los testimonios recogidos por la familia, las amenazas estarían vinculadas a su rol como dirigente de la Asociación Peregrinos de Chapi. De acuerdo a su relato, Marilú impulsaba proyectos en favor de su comunidad, lo que habría generado tensiones con otros dirigentes. “Nos dijeron que como ella seguía peleando por que salgan esos proyectos, hubo personas que se opusieron y que tuvo problemas por eso”, agrega su hermana.

Aunque no hay confirmación oficial de que su desaparición esté relacionada con su actividad social, los familiares no descartan esa posibilidad. “Ella siempre fue una mujer empática, muy activa, con vocación de servicio. Era querida en la zona. No entendemos quién podría hacerle daño”, dice Soledad.

Familiares y vecinos buscan a Marilú Llantoy desde hace un mes. Foto: Mirelia Quispe / La República

Búsqueda y frustración de familiares: denuncian lentitud del proceso

Según indicó la entrevistada, un video al que tuvieron acceso sus familiares, con fecha 29 de septiembre, muestra por última vez a Marilú transitando por una calle cercana a su vivienda. Esa pista, entregada a la Policía, marcó un punto clave en la investigación. Sin embargo, su familia denuncia que las diligencias no avanzaron con la rapidez necesaria.

“Recién el 13 de octubre se solicitó la geolocalización de su celular, y recién ayer obtuvieron respuesta: el teléfono está apagado desde el día que desapareció y no pueden visualizar nada. El celular está apagado desde la fecha que ella desaparece”, lamenta. La familia considera que la falta de acción inmediata pudo ser determinante. “Si se tratara de la vida de un ser humano, debieron actuar con más urgencia. Quizás en los primeros días aún podríamos haberla encontrado con vida”, reclama.

Pese a la intervención del equipo de Alta Montaña de la Policía, que se encuentra peinando las zonas aledañas a su vivienda: Quequeña, Yarabamba, Sogay; consideran que los avances concretos son mínimos. "Al no tener un paradero específico donde la hayan visto por última vez, esto nos hace sentir que no se actuó de la manera correcta desde un inicio. Ahora, solo estamos a la espera que el juez ordene el levantamiento del secreto de comunicaciones. Quizá ahí podremos avanzar con la investigación", resalta la entrevistada.

Familiares piden celeridad en el proceso de búsqueda. Foto: Mirelia Quispe / La República

“Solo pedimos celeridad”

La familia de Marilú ha realizado marchas, conferencias de prensa y acudido a la Fiscalía y a la Divincri para exigir avances. “Ya ha pasado un mes y no tenemos nada. Pedimos a las autoridades que aceleren la investigación”, insiste Soledad. Mientras esperan la autorización judicial para el levantamiento del secreto de comunicaciones, que permitiría rastrear llamadas y contactos previos a su desaparición, la familia mantiene viva la búsqueda con la esperanza de hallarla con vida.

"Mi indignación se debe a que, teniendo en cuenta que había una fiscal de turno, la policía, al no encontrar ni tener rastro alguno de mi hermana, pudo haber coordinado con dicha fiscal para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones en ese momento. Yo sé que hay procesos, pero quizá, de esa manera, habríamos podido buscar en las zonas donde mi hermana estuvo por última vez o identificar con quién y ahora tendríamos otras respuestas", recuerda.

Ante estos cuestionamiento, los familiares se dirigieron este 30 de octubre a la Divincri de Arequipa, donde también atendió la prensa. Luego de esto, la respuesta de las autoridades a los familiares fue la siguiente: "Me indican que se está oficiando y cumpliendo con lo que la fiscal ha dispuesto, que son varios los puntos establecidos, junto con el compromiso de la persona encargada del caso, quien ha sido recientemente cambiada. Antes, la responsable era la oficial Quirita, pero nos informaron que ella fue removida y que, actualmente, la investigación está a cargo del técnico Colla", indican.

El clamor de una madre

“Por favor, pido justicia. Me he caído buscando y llamando a mi hija, pensaba que la podían haber herido o que un carro la atropelló. Me quebré la mano. La han arrancado de mis manos”, dice la madre de Marilú. “Pensaba que la justicia me ayudaría a encontrarla, que me dirían dónde está, y nada”. "¿Dónde se ha ido sin decirme?", se pregunta

Su súplica se repite. Desde Quequeña, su voz se eleva como un reclamo de todas las madres que esperan una respuesta del sistema de justicia. “Solo pedimos que no se olviden de ella, que los medios sigan difundiendo, que la gente nos ayude. No vamos a descansar hasta encontrarla", concluye.

