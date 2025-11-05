Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario
En esta nueva edición, La Tinka sortea más de S/8.000.000. Revisa aquí los resultados del sorteo de este 5 de noviembre y si reventó o no el pozo millonario.
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
- Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron
Una nueva edición del sorteo de La Tinka se realizará este miércoles 5 de noviembre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/8.082.026. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla, la cual pueden obtener por S/ 5 de manera virtual o en puntos autorizados. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.