Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Una nueva edición del sorteo de La Tinka se realizará este miércoles 5 de noviembre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/8.082.026. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla, la cual pueden obtener por S/ 5 de manera virtual o en puntos autorizados. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.