La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

Nuevo sorteo de La Tinka hoy 29 de octubre. | Foto: La Tinka

La Tinka, organizada por Intralot, llevó a cabo su edición del miércoles 29 de octubre, con un pozo acumulado de S/7.082.099. Adicionalmente, se realizaron los juegos 'Boliyapa' y 'Sí o sí'.

¿Cuándo y dónde sintonizar los sorteos de La Tinka?

Se realizan dos sorteos cada semana: todos los domingos y los miércoles, pasadas las 10:50 p. m., mediante el Instagram y el Facebook de La Tinka, y por América TV.

¿Hasta cuándo se pueden obtener boletos de La Tinka antes del sorteo?

Los boletos se adquieren en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m.

¿Cuál es el costo de un boleto para participar en La Tinka?

La jugada básica cuesta S/5, y adicionándole S/1, se puede obtener la Boliyapa. Se pueden realizar jugadas múltiples.