Sociedad

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

Conoce los números ganadores del pozo millonario de este miércoles 29 de octubre de 2025, se sortea más de S/7.000.000. Las cartillas se obtienen en línea o puntos autorizados a S/5.

Nuevo sorteo de La Tinka hoy 29 de octubre.
Nuevo sorteo de La Tinka hoy 29 de octubre.

La Tinka, organizada por Intralot, llevó a cabo su edición del miércoles 29 de octubre, con un pozo acumulado de S/7.082.099. Adicionalmente, se realizaron los juegos 'Boliyapa' y 'Sí o sí'.

¿Cuándo y dónde sintonizar los sorteos de La Tinka?

Se realizan dos sorteos cada semana: todos los domingos y los miércoles, pasadas las 10:50 p. m., mediante el Instagram y el Facebook de La Tinka, y por América TV.

¿Hasta cuándo se pueden obtener boletos de La Tinka antes del sorteo?

Los boletos se adquieren en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m.

¿Cuál es el costo de un boleto para participar en La Tinka?

La jugada básica cuesta S/5, y adicionándole S/1, se puede obtener la Boliyapa. Se pueden realizar jugadas múltiples.

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

