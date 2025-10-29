La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario
Conoce los números ganadores del pozo millonario de este miércoles 29 de octubre de 2025, se sortea más de S/7.000.000. Las cartillas se obtienen en línea o puntos autorizados a S/5.
La Tinka, organizada por Intralot, llevó a cabo su edición del miércoles 29 de octubre, con un pozo acumulado de S/7.082.099. Adicionalmente, se realizaron los juegos 'Boliyapa' y 'Sí o sí'.
¿Cuándo y dónde sintonizar los sorteos de La Tinka?
Se realizan dos sorteos cada semana: todos los domingos y los miércoles, pasadas las 10:50 p. m., mediante el Instagram y el Facebook de La Tinka, y por América TV.
¿Hasta cuándo se pueden obtener boletos de La Tinka antes del sorteo?
Los boletos se adquieren en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m.
¿Cuál es el costo de un boleto para participar en La Tinka?
La jugada básica cuesta S/5, y adicionándole S/1, se puede obtener la Boliyapa. Se pueden realizar jugadas múltiples.