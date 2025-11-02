Sorteo de La Tinka del 2 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo el sorteo de La Tinka, organizado por Intralot, que ofrece un atractivo pozo que supera los S/7,5 millones. Los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos que logren en sus boletos. Además, los jugadores pueden elegir entre las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa' para aumentar sus posibilidades de ganar.

Las impresionantes cifras y los diversos premios han permitido que los participantes de este sorteo fortalezcan la reputación de la marca, posicionándola como una de las más reconocidas en el país. En esta nota de La República, te ofrecemos toda la información necesaria que debes considerar antes de elegir tus números afortunados.

¿A qué hora acaba la venta de boletos de La Tinka antes del sorteo?

Para participar en el próximo sorteo de La Tinka, adquiere tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 9:50 p. m del domingo 2 de noviembre. Recuerda que el programa se emitirá en vivo a través de su página oficial de Facebook. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante evento.