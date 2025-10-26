Resultados de La Tinka del domingo 26 de octubre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka, el popular juego de lotería operado por Intralot en Perú, se juega cada miércoles y domingo en todo el país. En estos días, miles de peruanos compran sus cartillas, de manera física y virtual, para tener la posibilidad de ganar la cuantiosa suma acumulada en el gran pozo millonario.

Gracias a las atractivas cifras y a sus diferentes premios, los jugadores de este sorteo han consolidado a la marca como una de las más famosas del país. En esta nota de La República te contamos todos los detalles que debes saber antes jugar tus números ganadores.

¿Hasta qué hora se puede comprar los boletos de La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

¿Cuál es la tasa de impuesto del pozo millonario de La Tinka?

De acuerdo con datos de Intralot y del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), los premios obtenidos en La Tinka están sujetos al pago de impuestos. En el caso de las loterías, se aplica una tasa del 10% sobre el monto total del premio ganado.