HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete
Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      
Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 26 de octubre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Los boletos de La Tinka se pueden adquirir hasta las 8:50 p. m. en puntos autorizados, y el sorteo se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de Facebook. ¡No te lo pierdas!

Resultados de La Tinka del domingo 26 de octubre.
Resultados de La Tinka del domingo 26 de octubre. | Foto: La Tinka.

La Tinka, el popular juego de lotería operado por Intralot en Perú, se juega cada miércoles y domingo en todo el país. En estos días, miles de peruanos compran sus cartillas, de manera física y virtual, para tener la posibilidad de ganar la cuantiosa suma acumulada en el gran pozo millonario.

Gracias a las atractivas cifras y a sus diferentes premios, los jugadores de este sorteo han consolidado a la marca como una de las más famosas del país. En esta nota de La República te contamos todos los detalles que debes saber antes jugar tus números ganadores.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Hasta qué hora se puede comprar los boletos de La Tinka?

Si quieres formar parte del próximo sorteo de La Tinka, puedes comprar tu boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8:50 p. m. No olvides que el programa se transmite en vivo a las 10:50 p. m. a través de su página oficial de Facebook.

¿Cuál es la tasa de impuesto del pozo millonario de La Tinka?

De acuerdo con datos de Intralot y del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), los premios obtenidos en La Tinka están sujetos al pago de impuestos. En el caso de las loterías, se aplica una tasa del 10% sobre el monto total del premio ganado.

Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka del 22 de octubre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del 22 de octubre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cuáles fueron los resultados de La Tinka este domingo 19 de octubre? Números ganadores del sorteo

¿Cuáles fueron los resultados de La Tinka este domingo 19 de octubre? Números ganadores del sorteo

LEER MÁS
Sorteo La Tinka EN VIVO hoy sábado 12 de octubre: resultados, números ganadores y a cuánto asciende el pozo millonario

Sorteo La Tinka EN VIVO hoy sábado 12 de octubre: resultados, números ganadores y a cuánto asciende el pozo millonario

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinatos tras megaoperativo de Migraciones y PNP en Lima Norte y Callao: un chofer y dos extranjeros muertos

Asesinatos tras megaoperativo de Migraciones y PNP en Lima Norte y Callao: un chofer y dos extranjeros muertos

LEER MÁS
Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

LEER MÁS
Renzo Reggiardo insinúa que incendios ocurridos hoy en el Centro de Lima tendría vínculo con la marcha de la Generación Z

Renzo Reggiardo insinúa que incendios ocurridos hoy en el Centro de Lima tendría vínculo con la marcha de la Generación Z

LEER MÁS
Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025