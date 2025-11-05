Osiptel: Este mes se bloqueará otros 300.000 celulares no registrados

Lamentablemente, el robo de celulares no es una novedad en el Perú, pero sí lo son las metodologías: los hampones ahora intentan apropiarse de los equipos con la pantalla desbloqueada, ya sea cuando se usan en la calle o en el transporte público. ¿El motivo? Tal como lo adelantó La República, acceder a la información del cliente para robar algo más que el aparato.

¿Y por qué lo de la pantalla desbloqueada? Porque si somos precavidos vamos a tener PIN, contraseña o reconocimiento biométrico para acceder al celular o a plataformas bancarias -tradicionales o digitales-.

Pero lo cierto es que muchas veces es fácil para los ladrones recuperar contraseñas mediante el envío de mensajes de texto o correos electrónicos.

Para reforzar la seguridad ciudadana en medio del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que otros 300.000 equipos móviles serán bloqueados en este mes de noviembre por no encontrarse en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y estar vinculados a personas con historial negativo.

El proceso de bloqueo se realizará en tres etapas: el 4, 11 y 18 de noviembre, fechas en las que se bloquearán 100.000 equipos móviles en cada semana. Aseguran que esta medida busca combatir el comercio ilegal de celulares y fortalecer la seguridad ciudadana.

Los celulares bloqueados con comportamiento negativo no podrán cursar tráfico en ninguna de las cuatro empresas operadoras, con lo que se espera reducir el número de llamadas con fines delictivos y reducir el mercado negro de venta de celulares.

“Nuestra lucha contra la delincuencia no va a parar, así que seguiremos bloqueando celulares no registrados en lista blanca y con historial negativo. Hasta el momento se han bloqueado 1.8 millones de equipos móviles y con esta nueva orden superaremos los dos millones”, sostuvo el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén Marroquín.

¿Cómo es el proceso del bloqueo?

El sistema Renteseg, administrado por el Osiptel, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de celulares que no están registrados en la lista blanca y relacionados a personas que usan código IMEI alterados (inválidos o clonados).

Luego de ello, las empresas tendrán un plazo de hasta dos días hábiles para enviar a sus abonados el mensaje de texto (SMS) informando que el bloqueo de estos equipos se realizará como máximo en dos días hábiles.

Si una persona recibe este mensaje y considera que adquirió el celular de forma lícita, puede acudir a las oficinas de atención del Osiptel a nivel nacional, llevando el equipo y, de ser el caso, el comprobante que acredite su compra lícita. El personal del regulador realizará las verificaciones para determinar que el equipo no haya sido alterado.

Si supera las validaciones, el usuario deberá firmar una declaración jurada en la que afirme haber adquirido su equipo de manera legal y así se registrará en la lista blanca.

“Con más de dos millones de equipos bloqueados, el Osiptel consolida su papel como actor clave en la protección de los ciudadanos junto al trabajo con el Ministerio de Trabajo y Comunicaciones, Policía Nacional, Fiscalía, y gobierno central”, refirió Guillén.