Dieguito, un escurridizo ladrón de celulares fue hallado quemado en el penal de Chimbote

El interno falleció en el hospital La Caleta, en Chimbote. Foto: Difusión

Lo llamaban Dieguito y tenía un frondoso prontuario delictivo. Diego David Luna Gómez, un hombre de 28 años, recluido en la cárcel de Cambio Puente, en Chimbote, fue hallado quemado en el baño del segundo piso del pabellón12, en circunstancias que han generado controversia.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que se trató de un suicidio, pero los familiares de la víctima rechazan esta versión y aseguran que se trataría de un homicidio.

De acuerdo a las autoridades penitenciarias, la noche del 18 de agosto, se percataron del humo que salía del ambiente 29 y lograron apagar el fuego. Al ingresar encontraron a Dieguito en estado de inconciencia y lo trasladaron en una ambulancia del penal al hospital La Caleta.

Tenía quemaduras en el rostro y en las manos, según constató un representante de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa.

En un comunicado el Inpe informó que “luego de la evacuación del interno se procedió a revisar el ambiente 29, mostrándose que Luna Gómez se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por falta disciplinaria, se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos”.

El martes 19 de agosto, a las 15.30 horas el interno falleció presuntamente por las quemaduras. Esa misma noche el cadáver fue internado en la morgue.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo exigió al Inpe un informe detallado sobre lo ocurrido en el penal referido a presuntos actos de torturas al recluso.

Y es que la Defensoría acogió una denuncia que formuló Ingrid Gómez Sánchez, madre del recluso fallecido. Ella había declarado que antes de morir su hijo le informó que lo habían torturado y quemado.

Sobre esta imputación es que la DdelP viene recabando información que permitan esclarecer los hechos.

Diego Lunas Gómez era conocido también como el Gringasho de La Victoria. Se trataba de un escurridizo ladrón de celulares. Solo en el 2017 fue detenido en cuatro oportunidades, asaltando a mano armada.

En una oportunidad sostuvo que fue llevado al Ministerio Público sin razón alguna, pese a las investigaciones policiales que probaban lo contrario.

La modalidad bajo la que operaba era arrebatando los celulares de los transeúntes, a quienes amedrentaba usando un arma de fuego a fin de que no se resistan al robo.

La policía afirmaba que era recurrente, pues cada vez se iba acentuando la peligrosidad del implicado.