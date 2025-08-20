HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Sociedad

Dieguito, un escurridizo ladrón de celulares fue hallado quemado en el penal de Chimbote

El hecho ha generado controversia, toda vez que el Inpe señala que se trataría de un suicidio mientras que los familiares de la víctima rechazan esta versión y aseguran que sería un homicidio. Defensoría del Pueblo pide una exhaustiva investigación.

El interno falleció en el hospital La Caleta, en Chimbote. Foto: Difusión
El interno falleció en el hospital La Caleta, en Chimbote. Foto: Difusión

Lo llamaban Dieguito y tenía un frondoso prontuario delictivo. Diego David Luna Gómez, un hombre de 28 años, recluido en la cárcel de Cambio Puente, en Chimbote, fue hallado quemado en el baño del segundo piso del pabellón12, en circunstancias que han generado controversia.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que se trató de un suicidio, pero los familiares de la víctima rechazan esta versión y aseguran que se trataría de un homicidio.

De acuerdo a las autoridades penitenciarias, la noche del 18 de agosto, se percataron del humo que salía del ambiente 29 y lograron apagar el fuego. Al ingresar encontraron a Dieguito en estado de inconciencia y lo trasladaron en una ambulancia del penal al hospital La Caleta.

Tenía quemaduras en el rostro y en las manos, según constató un representante de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa.

PUEDES VER: TC declara inconstitucional el hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria

lr.pe

En un comunicado el Inpe informó que “luego de la evacuación del interno se procedió a revisar el ambiente 29, mostrándose que Luna Gómez se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por falta disciplinaria, se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos”.

El martes 19 de agosto, a las 15.30 horas el interno falleció presuntamente por las quemaduras. Esa misma noche el cadáver fue internado en la morgue.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo exigió al Inpe un informe detallado sobre lo ocurrido en el penal referido a presuntos actos de torturas al recluso.

Y es que la Defensoría acogió una denuncia que formuló Ingrid Gómez Sánchez, madre del recluso fallecido. Ella había declarado que antes de morir su hijo le informó que lo habían torturado y quemado.

Sobre esta imputación es que la DdelP viene recabando información que permitan esclarecer los hechos.

Diego Lunas Gómez era conocido también como el Gringasho de La Victoria. Se trataba de un escurridizo ladrón de celulares. Solo en el 2017 fue detenido en cuatro oportunidades, asaltando a mano armada.

En una oportunidad sostuvo que fue llevado al Ministerio Público sin razón alguna, pese a las investigaciones policiales que probaban lo contrario.

La modalidad bajo la que operaba era arrebatando los celulares de los transeúntes, a quienes amedrentaba usando un arma de fuego a fin de que no se resistan al robo.

La policía afirmaba que era recurrente, pues cada vez se iba acentuando la peligrosidad del implicado.

Notas relacionadas
En cárceles del Perú hay más de 3.800 presos venezolanos, según el Inpe

En cárceles del Perú hay más de 3.800 presos venezolanos, según el Inpe

LEER MÁS
Crisis carcelaria: se acerca el plazo de cierre de seis penales hacinados

Crisis carcelaria: se acerca el plazo de cierre de seis penales hacinados

LEER MÁS
El megaproyecto del penal más grande del Perú que fracasó y está en total abandono: se invirtió más de S/380 millones

El megaproyecto del penal más grande del Perú que fracasó y está en total abandono: se invirtió más de S/380 millones

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

LEER MÁS
Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

Esta es la única condición para que una persona herede los bienes de su pareja fallecida sin estar casados en Perú

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

Interno del penal de Chimbote fallece tras incendio en su celda: madre denuncia que era víctima de torturas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Sociedad

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Centro Histórico de Lima cierra calles a autos de forma permanente: puntos de acceso, plazos y salvoconductos

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota