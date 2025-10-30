HOYSuscripcion LR Focus

Economía

IA en smartphones: 8 de cada 10 usuarios deciden su compra en función de la inteligencia artificial, según OPPO

Una encuesta de OPPO revela que más del 80% de los consumidores considera que las funciones inteligentes son decisivas al momento de elegir un smartphone, con la fotografía impulsada por IA.

El 42% de encuestados calificó con un 10 la importancia de que un celular integre funciones de IA, según OPPO.
El 42% de encuestados calificó con un 10 la importancia de que un celular integre funciones de IA, según OPPO.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo en la elección de smartphones, especialmente en los segmentos de gama media y alta. Una encuesta realizada por OPPO, fabricante chino conocido por sus teléfonos inteligentes, indica que las funciones basadas en IA ya no son percibidas como un complemento, sino como un elemento central en la experiencia móvil de los usuarios.

Inteligencia Artificial
Según los resultados, el 56,3% de los encuestados señaló al “Borrador IA”, herramienta que permite eliminar objetos no deseados en fotografías, como la función más valorada. Le siguen la IA aplicada a cámaras (39,6%), la función “Toma Perfecta” (31,3%) y el “Potenciador de Nitidez” (29,2%).

En conjunto, más de la mitad de las funciones mejor valoradas están relacionadas directamente con la captura y edición visual, lo que confirma que la fotografía continúa siendo uno de los principales criterios de compra.

El peso de la inteligencia artificial en la decisión de compra es considerada, toda vez que el 41,7% calificó con 10 la importancia de contar con estas herramientas en el dispositivo. Al sumar las valoraciones de 8, 9 y 10, el 81% de los usuarios considera que la IA influye de manera determinante en su elección.

En este contexto, fabricantes como OPPO han incorporado funciones avanzadas en modelos recientes, como ajustes automáticos de luz y color en las cámaras o herramientas para optimizar retratos en condiciones de baja iluminación. Esto responde a un mercado donde la experiencia de creación y edición de contenido se ha vuelto prioritaria para los usuarios.

El estudio evidencia que las funciones inteligentes ligadas a la fotografía y la personalización están redefiniendo la competencia en el sector.

