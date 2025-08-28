WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

WhatsApp está trabajando en una actualización que modificará por completo la forma en que funcionan los mensajes temporales. Hasta ahora, las opciones eran limitadas: 24 horas, 7 días o 90 días.

Con la nueva beta para Android (versión 2.25.24.18), la aplicación comienza a probar duraciones más cortas, pensadas para conversaciones urgentes o temas sensibles que requieren máxima confidencialidad.

Esta medida responde a la demanda de mayor flexibilidad en la autodestrucción de mensajes. Foto: Composición LR





Nuevos tiempos para mensajes temporales

La principal novedad es la incorporación de dos opciones adicionales: 1 hora y 12 horas. La primera está diseñada para mensajes urgentes o privados, mientras que la segunda resulta útil para planes del día o conversaciones que no necesitan permanecer por mucho tiempo.

Esta medida responde a la demanda de mayor flexibilidad en la autodestrucción de mensajes. No solo aporta privacidad, sino que también permite mantener los chats organizados y libres de contenido irrelevante.

Advertencias sobre la opción de 1 hora

WhatsApp avisó un detalle importante: el temporizador empieza a contar desde que el mensaje se entrega, no desde que se abre. Esto implica que, si el destinatario no revisa la conversación a tiempo, el contenido puede desaparecer antes de ser leído. Por ello, cada vez que se active esta opción, la app mostrará una advertencia.

Disponibilidad y cómo activarlo

Por ahora, las nuevas duraciones están en fase de desarrollo dentro del programa beta. Actualmente, las únicas opciones disponibles son 24 horas, 7 días y 90 días, que se activan entrando al chat, tocando el nombre del contacto o grupo y seleccionando “Mensajes temporales”.

Según la compañía, estas funciones estarán disponibles “en una próxima actualización” para usuarios beta y, posteriormente, llegarán al público general.