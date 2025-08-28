HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tecnología

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

La beta más reciente de WhatsApp incorpora dos duraciones adicionales para los mensajes temporales: una hora y doce horas, con el objetivo de dar mayor control y privacidad a los usuarios.

WhatsApp incorpora dos duraciones adicionales. Foto: Composición LR
WhatsApp incorpora dos duraciones adicionales. Foto: Composición LR

WhatsApp está trabajando en una actualización que modificará por completo la forma en que funcionan los mensajes temporales. Hasta ahora, las opciones eran limitadas: 24 horas, 7 días o 90 días.

Con la nueva beta para Android (versión 2.25.24.18), la aplicación comienza a probar duraciones más cortas, pensadas para conversaciones urgentes o temas sensibles que requieren máxima confidencialidad.

Esta medida responde a la demanda de mayor flexibilidad en la autodestrucción de mensajes. Foto: Composición LR<br><br>

Esta medida responde a la demanda de mayor flexibilidad en la autodestrucción de mensajes. Foto: Composición LR

Nuevos tiempos para mensajes temporales

La principal novedad es la incorporación de dos opciones adicionales: 1 hora y 12 horas. La primera está diseñada para mensajes urgentes o privados, mientras que la segunda resulta útil para planes del día o conversaciones que no necesitan permanecer por mucho tiempo.

Esta medida responde a la demanda de mayor flexibilidad en la autodestrucción de mensajes. No solo aporta privacidad, sino que también permite mantener los chats organizados y libres de contenido irrelevante.

Advertencias sobre la opción de 1 hora

WhatsApp avisó un detalle importante: el temporizador empieza a contar desde que el mensaje se entrega, no desde que se abre. Esto implica que, si el destinatario no revisa la conversación a tiempo, el contenido puede desaparecer antes de ser leído. Por ello, cada vez que se active esta opción, la app mostrará una advertencia.

PUEDES VER: Tiembla WhatsApp: Spotify anuncia nueva función que permite enviar mensajes directos a tus amigos

Disponibilidad y cómo activarlo

Por ahora, las nuevas duraciones están en fase de desarrollo dentro del programa beta. Actualmente, las únicas opciones disponibles son 24 horas, 7 días y 90 días, que se activan entrando al chat, tocando el nombre del contacto o grupo y seleccionando “Mensajes temporales”.

Según la compañía, estas funciones estarán disponibles “en una próxima actualización” para usuarios beta y, posteriormente, llegarán al público general.

Notas relacionadas
WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

WhatsApp: así puedes liberar espacio en tu celular sin tener que borrar tus conversaciones ni perder archivos importantes

LEER MÁS
Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

LEER MÁS
WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

WhatsApp Web en 2025: atajos y trucos para sacarle el máximo provecho

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Tu número y nombre aparecen en TrueCaller? Así podrás eliminar tu datos de sus servidores

¿Tu número y nombre aparecen en TrueCaller? Así podrás eliminar tu datos de sus servidores

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significa el emoji de la carita rodeada de corazones y cuándo debes usarlo?

WhatsApp: ¿qué significa el emoji de la carita rodeada de corazones y cuándo debes usarlo?

LEER MÁS
Instagram: ¿cómo saber si alguien te ocultó su historia? Aquí te lo contamos

Instagram: ¿cómo saber si alguien te ocultó su historia? Aquí te lo contamos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Tecnología

Evita que cualquier extraño te agregue a grupos: así puedes configurar WhatsApp para más privacidad

¿Qué eran las 'Mac clones' y por qué Steve Jobs las odiaba tanto? Así logró acabar con ellas

Adiós a los Smart TV lentos: Google tiene un plan para que las apps carguen más rápido y sin 'lag'

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota