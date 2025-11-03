¿Qué hacen hoy los hampones con los celulares robados?

Su instinto de madre llevó a Diana Harter a salir de su casa, de madrugada. Su hija Karen, de 19 años, retornaba del trabajo y Diana decidió ir a esperarla al paradero. Apenas se reencontraron vino lo peor: ambas fueron asesinadas por dos sujetos que solo buscaban robarles un celular.

Diana tenía cuatro hijos. Era madre soltera. Karen, su hija menor, estudiaba y había soñado convertirse en diseñadora de modas. Ocurrió el 23 de octubre en San Juan de Lurigancho.

Michael Olivera, de 29 años, recordó lo que le sucedió hace tres años cuando delincuentes le robaron su celular, vaciaron su cuenta e incluso sacaron un préstamo bancario. Él había sido previamente dopado, en Independencia.

Los malhechores sustrajeron de su cuenta BCP la suma de S/10.900. Del BBVA sacaron un préstamo personal desde el aplicativo por S/12.800 y una disposición de efectivo por S/3.500. En total realizaron más de 10 transferencias en ambos bancos a través del celular mientras él estaba dopado.

El robo de celulares, las estafas telefónicas consecuentes y la reventa de los equipos en el mercado negro son capítulos de lo que hoy es uno de los delitos más extendidos en el país.

Según el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) se reportaron 1 millón 101 mil 794 equipos celulares robados, de enero a setiembre.

“Cada 21 segundos (en promedio) se ha reportado el robo de un equipo celular en lo que va del año 2025. Y el lunes es el día con mayor frecuencia de robos”, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

De acuerdo el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en los últimos ocho años, el robo de celulares en el país se redujo en 38 %. Pasó de un promedio de 6.456 equipos robados por día, en 2017, a 4.036 a setiembre de 2025.

Venta de celulares robados. Foto: Osiptel

Asimismo, entre enero y setiembre del presente año, la empresa Claro registró la mayor cantidad de reportes de robos con 376 mil 691 equipos, seguida de Entel con 266 mil 337, Movistar con 251 mil 411 y Bitel con 207 mil 091. Otras empresas operadoras registraron 264 reportes de robo en este mismo periodo.

Osiptel también da cuenta que, solo en setiembre de 2025, las empresas operadoras registraron 122 mil 553 reportes por robo de celulares en todo el país, cifra menor a la reportada en el mismo mes del año anterior 123 mil 424.

¿Por qué roban celulares?

Por lo general, los arrebatadores de celulares no tienen el conocimiento de un ciberdelincuente y lo venden a un reducidor. “Buscan dinero para sobrevivir en el día”, sintetiza una fuente de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia consultada por La República.

Muchas veces los venden en las ‘cuevas’ (avenidas Argentina o Grau) que cuentan con ‘laboratorios’ para hacer operaciones ilegales.

La herramienta más común que tienen es el box de desbloqueo de celulares. El Sigma Box, por caso, se puede usar para el bien o para el mal: por ejemplo, reparar teléfonos o flashear –instalar o actualizar el software– o liberar móviles. Lo usan tanto técnicos de reparación y profesionales que trabajan en el campo de la telefonía móvil como ciberdelincuentes.

En estos casos un ciberdelincuente conecta el celular al box y le hace una restauración de fábrica que borra su contenido. Luego busca liberarlo, sacarlo de la banda negativa cambiando, duplicando o multiplicando el IMEI.

Según el Renteseg, a setiembre de 2025, la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por día tuvo lugar los lunes (4.893), sábado (4.210) y domingo (4.146).

A las 10 de la mañana 302, 11 de la mañana 285 y el mediodía 271 fueron las horas pico de mayor robo de celulares durante la semana. Otra hora en la que hay una alta incidencia de robos es las 7 de la noche (266).

Del total de robos reportados, al mes de setiembre del presente año, 298 mil 903 fueron de la marca Samsung, le sigue los Redmi (253 mil 856), Honor (129mil 130), Motorola (105 mil 438), Apple (89 mil 225), entre otros.

Obtienen información

Según la Dirincri, los equipos más básicos con sistema operativo Android son modificables con relativa facilidad debido a que cuentan con menores medidas de seguridad. En cambio, los modelos más caros ofrecen una protección mayor. “Prácticamente, ni la Justicia puede ingresar en un iPhone 15”, afirma un oficial.

Lo que primero intentan los delincuentes es modificar el IMEI por un código distinto y eso no siempre funciona; la otra vía es que hagan un duplicado de otro celular (clonación).

El cambio de IMEI también dificulta la geolocalización del dispositivo por parte de la Policía. Con el IMEI ilícito, los delincuentes pueden usar el dispositivo con cualquier tarjeta SIM de una línea telefónica nueva. Esto lo pueden hacer tanto con un iPhone o con Android.

Con los iPhone, primero intentan acceder al iCloud -la ‘nube’ donde se almacena información- mediante spear phishing (fraude) con el fin de obtener datos de la víctima para desbloquear la pantalla del equipo: “Se hacen pasar por Apple, diciendo que encontraron tu iPhone y te piden credenciales de acceso a iCloud o la clave de desbloqueo de pantalla”, advierte un especialista.

A partir de allí, el objetivo es generalmente vaciar las billeteras virtuales y luego vender el equipo o sus partes. La ingeniería social -técnica para obtener información personal de otra persona de manera engañosa- puede ser aplicada por los delincuentes a cualquier víctima de robo de celular y es una estrategia frecuente.

Delitos varían según la marca

Los ciberdelitos que pueden hacer los delincuentes con un celular cuya pantalla estaba desbloqueada al momento del robo varían según la marca, el modelo, el software y la habilidad del ladrón.

“Esperan a que lo uses para robarlo, porque va a estar desbloqueada la pantalla. Primero van por la plata de las billeteras virtuales y otras credenciales”, describen fuentes policiales. “La información digital vale más que vender el dispositivo o venderlo por partes y es a lo primero que apuntan. Si se les frustra, siempre les quedan las otras opciones”, indican.

Los delincuentes proceden al robo de dinero en las aplicaciones de homebanking y billeteras virtuales, luego se disponen a realizar estafas o extorsiones y recién después intentan hacer el cambio o duplicación de IMEI para revenderlo. Si eso fracasa, lo desarman o lo contrabandean al exterior.

Los delincuentes suelen escribir a los contactos de la víctima por WhatsApp o redes sociales para pedir dinero o que le hagan una transferencia alegando cierta urgencia. Otra posibilidad es que haya maniobras extorsivas con fotos íntimas: “En estos casos siempre pedimos que se proceda a hacer la denuncia”, dice el experto en ciberdelincuencia.

La última opción es que, al no poder cambiar o duplicar el IMEI, lo revenden.

“300 mil equipos fueron bloqueados en octubre”

Gracias al Renteseg, miles de intentos de fraude y robo han sido frenados. Además, la reducción de casi el 40% en los reportes diarios de sustracción confirma que avanzar es posible. Con compromiso, vigilancia y colaboración se conseguirá que cada abonado puede comunicarse con libertad y confianza, dijo el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén Marroquín.

Explicó que en octubre el Osiptel ordenó a las empresas operadoras el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuraban en la lista blanca del Renteseg y que se encuentran vinculados a personas que, de manera reiterada, emplearon celulares con IMEI inválidos o clonados.

DATOS

Reunión. El Mininter, el MTC, la PNP, representantes de empresas de telefonía móvil y diversas instituciones públicas impulsaron mesas de trabajo para enfrentar los casos de extorsión vinculados al uso indebido de celulares, la banca digital y la comercialización de datos.

Mininter. “El crimen encontró nuevas herramientas tecnológicas para sembrar miedo y la respuesta del Estado será rápida, moderna y coordinada”, dijo el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.